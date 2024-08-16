狼師毛畯珅正面照曝光！224罪累積刑期1252年　法院公布判決理由

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台北市信義區幼兒園、園長之子毛畯珅，涉嫌性侵、猥褻多名幼童，被檢方依加重強制性交罪、加重強制猥褻等罪嫌起訴，16日上午，台北地院依涉犯224罪，各判5年至10年不等徒刑，合併應執行28年徒刑，可上訴。據了解，毛畯珅於2021年間，在母親開設的幼兒園擔任教保員，被控於2022年到2023年間，利用職務之便性侵猥褻6幼童，還拍攝不雅影片，去年7月間，有家長發現孩子受害，隨即報警處理。檢警介入偵辦後，台北市婦幼警察隊報請台北地檢署指揮，搜索幼兒園與毛男住處，查扣大量影像，遭檢方聲押獲准。台北地院指出，勘驗被害幼童對話錄影、幼兒園內監視錄影畫面，以及查扣的兒童性影像，包括驗傷單、心理諮商報告等，認定毛畯珅犯行明確。法院認為，毛畯珅具幼兒保育的專業知識背景，應深知幼童於學齡前身心發展健康的重要性，卻為滿足自己的性慾，性侵、猥褻幼童並拍攝性影像，且時間長達1年之久，被害人數眾多，犯罪惡性重大。北院強調，毛畯珅造成被害幼童身心創傷甚鉅，且犯後態度惡劣，因此依11個加重強制性交罪、207個加重強制猥褻罪、6個違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪，累計共涉犯224罪，刑期共1252年6月徒刑，合併應執行刑28年。