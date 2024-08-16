籃籃被爆是雙面人！林襄曝「私下相處」心疼：她是照顧人的大姐姐

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▲林襄說自己運氣都在工作上，果真活動代言接不完。（圖／記者林奕如攝影）

啦啦隊女神林襄人氣旺，今（16）日出席手遊代言，由於前隊友籃籃日前爆熱戀球員郭嚴文、雙面人傳聞，林襄似乎怕模糊焦點，回答媒體訪問時都十分簡短，被問有關心籃籃狀況，她說：「有稍微關心一下。以前同隊比較沒有密集接觸到，因為女孩很多，主持《女孩好野》才跟她變得更熟識一點，她是照顧人的大姐姐。」籃籃爆熱戀球員郭嚴文，林襄則不多說：「我們有默契不會過問太多私人話題。」前隊友陳詩媛（十元）則是因為戀愛王齊麟被酸太高調，目前已經關了社群Threads（脆），林襄也抱屈：「蠻心疼她，大家口下留情。」隨後分享今早被地震嚇到，「地震好可怕。」迅速結束全程2分鐘的訪問。林襄透露自己也愛玩手遊，覺得可以減緩壓力，喜歡介面操作簡單的手遊，她也愛買線上造型之類，她有去過澳門商演，但沒有博弈經驗，「我個人運氣比較差，運氣都在工作上。」她日前在節目上被虧整型，怒賞風田巴掌，她說：「就是節目效果，當下沒有走心，只是比賽，大家開心就好。」啦啦隊女神林襄不只在球場人氣旺，在日本和講談社推出首本寫真集《薫-Kaoru-》，因銷售一空進行再版，引發粉絲們的熱烈迴響。這本寫真書是和攝影師莉奈兼經紀人在2年前就拍下的作品，拍攝手法風格和內容與前兩本寫真書截然不同，以其精緻的拍攝和林襄獨特的個人氣質，終於孕育出版，林襄的微醺眼神太誘人，成為寫真市場上刷新自己的寫真天花板紀錄。