下個明日之星就是你！《姐妹》主演招募　東南亞裔演員徵選條件曝

金馬與國際頂級影展獲獎影人共同組成的製作團隊，近期展開短片《姐妹》的素人演員徵選活動，故事內容為講述台灣新住民尋找自我的故事，並期望參與明年的國際影展，目前需要徵求男主角和女主角各一名，拍攝時間暫定為今年11月，劇組將負擔拍攝日五天的食宿和交通。
製作團隊指出，試鏡和彩排地點在台北市，而實際拍攝地點則會前往苗栗。目前徵選的角色為視覺年齡22至28歲的女性「阿蒂（A-Ti）」和視覺年齡26至32歲的男性「阿文（A-Wen）」，前者僅要求會簡單的英文和中文，後者則要求會簡單的中文，兩名主角都需要是東南亞裔。
製作團隊表示，希望來應徵的東南亞裔演員具備簡單的中文口語能力，並請有意徵選之演員，錄製⼀段30-60秒的中文⾃我介紹，以自然不背稿為宜，可以⾃然地展現真實的⾃我，自我介紹內容不作為評判標準。請將自我介紹上傳至以下Google Forms連結：https://forms.gle/BVkRKVUms1KgmJfg6。若是沒有Google帳號，也能將自我介紹之試鏡帶e-mail至：casting@runawaysisters.com，並包含電話和email，且以以下格式作為標題：[⼈物名]_[演員姓名]_試鏡帶，例如：阿蒂_王思瑜_試鏡帶。
短片製作方為翔聲國際有限公司，該公司於2017年以電影長片企劃案《回家的路》入選金馬創投會議，榮獲《曼迦紀念獎》殊榮。 2018年獲得文化部短片輔導金補助，出品並製作短片《斌斌》。 2020年以「影視專用醫院實景棚開發管理計畫」獲文化內容策進院補助新台幣參佰萬元。翔聲國際近年參與製作影視作品，包括電影長片《對面女孩殺過來》、《打噴嚏》、《大囍臨門》、《傻瓜向錢衝》、《綁架者》、《小玩意》、《SMART CHASE》、《MONEYBOYS》、《皮蛋食堂》。
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製作團隊表示，希望來應徵的東南亞裔演員具備簡單的中文口語能力，並請有意徵選之演員，錄製⼀段30-60秒的中文⾃我介紹，以自然不背稿為宜，可以⾃然地展現真實的⾃我，自我介紹內容不作為評判標準。請將自我介紹上傳至以下Google Forms連結：https://forms.gle/BVkRKVUms1KgmJfg6。若是沒有Google帳號，也能將自我介紹之試鏡帶e-mail至：casting@runawaysisters.com，並包含電話和email，且以以下格式作為標題：[⼈物名]_[演員姓名]_試鏡帶，例如：阿蒂_王思瑜_試鏡帶。
短片製作方為翔聲國際有限公司，該公司於2017年以電影長片企劃案《回家的路》入選金馬創投會議，榮獲《曼迦紀念獎》殊榮。 2018年獲得文化部短片輔導金補助，出品並製作短片《斌斌》。 2020年以「影視專用醫院實景棚開發管理計畫」獲文化內容策進院補助新台幣參佰萬元。翔聲國際近年參與製作影視作品，包括電影長片《對面女孩殺過來》、《打噴嚏》、《大囍臨門》、《傻瓜向錢衝》、《綁架者》、《小玩意》、《SMART CHASE》、《MONEYBOYS》、《皮蛋食堂》。