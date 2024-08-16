要買iPhone 16還是等iPhone 17大改款？傳聞中的13項升級比一比

蘋果將於今年9月秋季發表會登場時推出iPhone 16，有傳聞稱，與iPhone 15相比，今年新機型不會有重大升級，不過值得一提的是，近幾年，iPhone的銷量放緩，海通國際證券分析師Jeff Pu卻對明年iPhone 17的銷量抱持良好預期，過往也有傳言表示，iPhone 17將迎重大升級。
外媒《9to5mac》引用Jeff Pu的一份報告，重申對iPhone 16、iPhone 17等2大新機的預期，並完整列出13項可能升級的細節。首先，針對iPhone 16系列機款：
1. iPhone 16和16 Plus的全新相機模組，可用於拍攝蘋果Vision Pro的空間影片
2. iPhone 16和16 Plus即將推出操作按鈕，允許用戶自行設定快捷功能
3. iPhone 16全系列配備A18晶片和8GB RAM，而Pro的型號可能將搭載強化版晶片
4. iPhone 16 Pro和16 Pro Max將配備更大的顯示器，分別將從原本的尺寸改為6.3吋和6.9吋
5. iPhone 16 Pro型號將能支援Wi-Fi 7規格
6. iPhone 16 Pro將具備「四重反射稜鏡」，能有5倍光學變焦的拍攝能力
7. iPhone 16 Pro型號配備全新4800萬畫素超廣角鏡頭，畫質表現升級
8. iPhone 16 Pro系列將設置全新的新相機控制按鈕，會根據不同程度的壓力感應觸發各種功能如對焦、變焦、快門等
而為何Jeff Pu會認為iPhone 17有望幫助蘋果提升銷量，歸因於以下針對iPhone 17系列將帶來重大升級的傳聞：
1. iPhone 17系列將迎來煥然一新的外觀設計，且將推出一款超薄型機款「iPhone 17 Slim」，即所謂全新薄型的iPhone 17，Jeff Pu認為，可能會有很多人因為覺得新奇而有意購買iPhone 17 Slim。
2. iPhone 17全系列均配備升級後的前置鏡頭，搭載2400萬像素感應器
3. iPhone 17 Pro機型可望配備全新4800萬像素潛望鏡鏡頭，實現更好的光學變焦
4. iPhone 17 Pro Max 採用更窄的動態島設計
5. iPhone 17 Pro系列將擁有12GB記憶體。
不過，Jeff Pu認為，距離蘋果發布 iPhone 17 還需要一年多的時間，所以從現在到那時一切都可能會改變，果粉也可隨時以更加實惠的價格購買舊款iPhone，並非一定要考慮新款。
我是廣告 請繼續往下閱讀
1. iPhone 16和16 Plus的全新相機模組，可用於拍攝蘋果Vision Pro的空間影片
2. iPhone 16和16 Plus即將推出操作按鈕，允許用戶自行設定快捷功能
3. iPhone 16全系列配備A18晶片和8GB RAM，而Pro的型號可能將搭載強化版晶片
4. iPhone 16 Pro和16 Pro Max將配備更大的顯示器，分別將從原本的尺寸改為6.3吋和6.9吋
5. iPhone 16 Pro型號將能支援Wi-Fi 7規格
6. iPhone 16 Pro將具備「四重反射稜鏡」，能有5倍光學變焦的拍攝能力
7. iPhone 16 Pro型號配備全新4800萬畫素超廣角鏡頭，畫質表現升級
8. iPhone 16 Pro系列將設置全新的新相機控制按鈕，會根據不同程度的壓力感應觸發各種功能如對焦、變焦、快門等
而為何Jeff Pu會認為iPhone 17有望幫助蘋果提升銷量，歸因於以下針對iPhone 17系列將帶來重大升級的傳聞：
1. iPhone 17系列將迎來煥然一新的外觀設計，且將推出一款超薄型機款「iPhone 17 Slim」，即所謂全新薄型的iPhone 17，Jeff Pu認為，可能會有很多人因為覺得新奇而有意購買iPhone 17 Slim。
2. iPhone 17全系列均配備升級後的前置鏡頭，搭載2400萬像素感應器
3. iPhone 17 Pro機型可望配備全新4800萬像素潛望鏡鏡頭，實現更好的光學變焦
4. iPhone 17 Pro Max 採用更窄的動態島設計
5. iPhone 17 Pro系列將擁有12GB記憶體。
不過，Jeff Pu認為，距離蘋果發布 iPhone 17 還需要一年多的時間，所以從現在到那時一切都可能會改變，果粉也可隨時以更加實惠的價格購買舊款iPhone，並非一定要考慮新款。