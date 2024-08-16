要買iPhone 16還是等iPhone 17大改款？傳聞中的13項升級比一比

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蘋果將於今年9月秋季發表會登場時推出iPhone 16，有傳聞稱，與iPhone 15相比，今年新機型不會有重大升級，不過值得一提的是，近幾年，iPhone的銷量放緩，海通國際證券分析師Jeff Pu卻對明年iPhone 17的銷量抱持良好預期，過往也有傳言表示，iPhone 17將迎重大升級。外媒《9to5mac》引用Jeff Pu的一份報告，重申對iPhone 16、iPhone 17等2大新機的預期，並完整列出13項可能升級的細節。首先，針對iPhone 16系列機款：1. iPhone 16和16 Plus的全新相機模組，可用於拍攝蘋果Vision Pro的空間影片2. iPhone 16和16 Plus即將推出操作按鈕，允許用戶自行設定快捷功能3. iPhone 16全系列配備A18晶片和8GB RAM，而Pro的型號可能將搭載強化版晶片4. iPhone 16 Pro和16 Pro Max將配備更大的顯示器，分別將從原本的尺寸改為6.3吋和6.9吋5. iPhone 16 Pro型號將能支援Wi-Fi 7規格6. iPhone 16 Pro將具備「四重反射稜鏡」，能有5倍光學變焦的拍攝能力7. iPhone 16 Pro型號配備全新4800萬畫素超廣角鏡頭，畫質表現升級8. iPhone 16 Pro系列將設置全新的新相機控制按鈕，會根據不同程度的壓力感應觸發各種功能如對焦、變焦、快門等而為何Jeff Pu會認為iPhone 17有望幫助蘋果提升銷量，歸因於以下針對iPhone 17系列將帶來重大升級的傳聞：1. iPhone 17系列將迎來煥然一新的外觀設計，且將推出一款超薄型機款「iPhone 17 Slim」，即所謂全新薄型的iPhone 17，Jeff Pu認為，可能會有很多人因為覺得新奇而有意購買iPhone 17 Slim。2. iPhone 17全系列均配備升級後的前置鏡頭，搭載2400萬像素感應器3. iPhone 17 Pro機型可望配備全新4800萬像素潛望鏡鏡頭，實現更好的光學變焦4. iPhone 17 Pro Max 採用更窄的動態島設計5. iPhone 17 Pro系列將擁有12GB記憶體。不過，Jeff Pu認為，距離蘋果發布 iPhone 17 還需要一年多的時間，所以從現在到那時一切都可能會改變，果粉也可隨時以更加實惠的價格購買舊款iPhone，並非一定要考慮新款。