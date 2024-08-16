Lisa IG貼文價碼曝光！成為亞洲首富　世界第一1.1億是他

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▲Lisa以每篇貼文623,000美元（約台幣2千萬）排在第29名。（圖／翻攝自hopperhq.com）

▲球星的價值遠超於演藝圈其他名人，左為姆巴佩、右為榜單上的第一名，C羅。（圖／翻攝自IG）

▲宋慧喬（左）今年未入榜，李敏鎬則是排在第88名。（圖／翻攝自IG）

在社群媒體蓬勃發展的時代，傳統廣告收益已不再是評斷名人身價的唯一管道，英國數據分析公司Hopper HQ以名人每則貼文所帶來的平均收益，公布了2024年「IG富豪榜單」，其中以足球明星C羅（Cristiano Ronaldo）以每則貼文3,432,000美元（約台幣1.1億）的收入占據第一名，而BLACKPINK的成員Lisa則是以每篇貼文623,000美元（約台幣2千萬）排在第29名，也是亞洲第一女富豪。英國數據分析公司Hopper HQ公布了2024年「IG富豪榜單」，前兩名都被足球明星佔據，第一名是C羅，第二名是阿根廷球員梅西（Lionel Messi），就連巨石強森都排在第5名，小賈斯丁則是第10名。籃球明星LeBron James則是第24名，第28名是年僅25歲的足球選手姆巴佩（Kylian Mbappé），他在2022年世界盃時，在與阿根廷的決賽中上演帽子戲法，率領球隊3比3戰平對手，雖然最後仍輸給阿根廷，但姆巴佩還是以整屆世界盃進帳八球榮膺金靴獎。排在姆巴佩後面的，是BLACKPINK的成員Lisa，每篇貼文收入623,000美元（約新台幣2千萬），也是榜單上出現的第一位亞洲人，而同團的Jennie則是第36名，Jisoo和Rosé分別是第40名和第42名。除此之外，去年55名的李敏鎬今年則是掉到第88名，宋慧喬去年吊車尾第93名，今年則未入榜。