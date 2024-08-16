再為端木正說話！蔡壁如：全宇宙沒人會去打會計師自己人

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台中市政府顧問、前立委蔡壁如昨晚再挺舊識端木正，強調「他就是一個柯粉」，一般人會把會計師當自己人，因為「如果有錯、有疏漏，不會是會計師一個人的錯」，並批評陳智菡和黃珊珊「全宇宙怎會有這麼勇敢的戰狼小姐姐和總幹事去打會計師？」她表示若自己在中央黨部，絕不可能讓這種事發生，也自嘲太凶了「所以有人不想讓我回去」。蔡壁如昨（15）日晚間現身政論節目「週五不政經」時，主持人王淺秋問到她對會計師端木正看法，蔡壁如說「基本上他就是一個真正的柯粉」、有多的錢就捐給民眾黨、有空就到場子裡搖旗吶喊。但自己離開中央黨部一年多，沒參與總統大選事務，對做帳細節不清楚，無法評斷問題對錯。事發第一時間她私訊端木正「還好嗎」？他回「平安」後沒再回訊息，自己也不再煩他。對於民眾黨立院黨團主任陳智菡指全部都是會計師的錯、前柯競總總幹事黃珊珊按鈴控告端木正，蔡壁如不可思議的喊「全宇宙怎會有這麼勇敢的戰狼小姐姐和總幹事，竟然去打會計師？會計師要視為自己人哪！如果有錯、有疏漏，絕不會是他一個人的錯，這麼做不是讓雪球越滾越大嗎？」蔡壁如說，兩人提油救火，製造了最典型的公關危機、被嘲笑「白色特別容易髒」，整個政治獻金事件像連續劇一樣，搞到她現在也沒辦法相信端木正，「他可以看到很多可能不能對外講的帳，但不會自行做假帳」，至於其中貓膩，現在就讓檢調查清楚吧！蔡壁如說，如果她在，記錯帳這種亂七八糟的事根本不可能發生，她也自嘲「可能我太凶了，所以有人不想讓我回去」。她感嘆現在離「京城」很遠，沒辦法為柯做什麼，「只能幫他禱告」，也相信任何困難都打不倒有霸氣、內心強大的柯文哲。