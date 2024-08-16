花蓮振興措施再加碼！住宿補助每人限用1次擴增為「每人每月1次」

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花蓮自0403大地震後，當地觀光產業受重創，交通部昨（15）日宣布9/1到11/30間擴大獎勵方案，將現行國人赴花蓮住房獎勵，從「每人限用1次」擴增為「每人每月1次」，每房可補助1000元，鼓勵國人赴花蓮自由行。因應花蓮震災及凱米颱風風災後，花蓮觀光受重創，交通部率團到花蓮舉行部務會報，並於花蓮住宿一晚，也希望各部會、相關機構可優先選擇到花蓮舉辦各項活動、會議、員工旅遊。交通部長李孟諺在會後也宣布新的擴大獎勵方案。交通部表示，原振興花蓮震後觀光產業實施計畫，僅到9月底為止，國人自由行部分，原本是「1個人限用1次」住宿補助。但擴大獎勵方案將時間延續到11/30，住宿補助改為「每月1人1次」。除了國人自由行擴大獎勵方案外，交通部表示，團體旅遊部分從8/15到9/30間，凡組團12人前往花蓮，就採累計加碼方式給予獎助，每家旅行業者可申請3團，第1團2萬元、第2團2.5萬元、第3團則是3萬元。國際團客4到49人團體，每團獎助3萬元，50人以上團體，每團獎助5萬元，以鼓勵組團及行程安排。