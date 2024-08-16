全教總：深化108課綱　應先落實小班教學、調整教師員額等作為

我是廣告 請繼續往下閱讀

教育部長鄭英耀最近出席全國高中校長會議南區會議期間重申與保證，任內不會再有118課綱，也會持續深化108課綱。全國教師工會總聯合會對此建議，落實108課綱的同時也應檢討、解決教育現場執行面困境，包括精緻教學小班制、合理教師員額、學習歷程建置，朝向適度調整課綱的方向進行。全教總表示，去年曾以Google表單方式針對高中教師進行問卷調查，回收1600份有效問卷，其中教師對於108課綱整體看法，超過半數秉持正面看法，但對課綱的整體規劃是否具合理性仍有疑慮，就有59.7%的教師認同108課綱實施方向正確，54%的教師認同108課綱的內容符合社會未來的需求，48.7%的教師認為108課綱的實施對於台灣教育有所貢獻，以及54.7%教師對於108課綱持正面看法，也有超過50%以上的普通高級中學教師並不認同108課綱整體規劃具合理性，這也展現他們認為「未獲得足夠資源」且「師生負擔過重」的較高比例。全教總指出，108課綱除了強調素養導向，高級中等學校並以落實實作、實驗、探究課程學習作為核心價值，然而現今階段高級中等學校公立學校維持每班35人、私立學校45人規模，並未計入外加學生，面對教學方式的改變，必須要先檢討現場教師指導的負擔，是否有效達成課綱規劃，更要落實《教育基本法》第11條「國民基本教育各類學校之編制應以小班小校為原則，規劃合宜之班級學生人數及教師員額編制」，因此銜接國中班級人數規模，調降高級中等學校班級人數直至30人以下，正是當前深化108課綱必須處理的行政作為。全教總提到，國立高級中等學校雖已在112學年度，按照《高級中等學校組織設置及員額編制標準》核給學校教師員額作為預算員額，然而各個直轄市、縣市學校仍有控管未依法給足員額的情形，而且108課綱普通高級中學調降部定、增加校訂學分數，並且加入多元選修、彈性學習時間等課程，也與99課綱結構上已然不同，員額編制標準規範的教師員額數，早已不敷課綱因應教學的需求，同樣的學習時間35節課，甚至有一班編制教師1人之不合理規定（實用技能學程日間上課），而在員額不足的情況之下，想要推動課綱只能強加教師要求超時授課，當然就要具體呈現在「師生負擔過重」的高比例調查結果上。全教總指出，108課綱推行之初，就有依據課綱架構試算合理的教師員額編制數，更進一步倡議教育部修正員額編制標準，普通高級中學每班至少2.7人，技、綜高每班至少3人，根據《高級中等教育法》第36條規定「私立高級中等學校應配合十二年國民基本教育之實施，充足合格教師專長授課」，公立學校教師員額既患寡也患不均，調整教師員額標準，正是當前深化108課綱必須要處理的行政作為。全教總指出，108課綱總綱強化課程輔導諮詢，新增課程諮詢教師與學習歷程檔案規範，不過去年調查問卷，就有70％的教師認同課程諮詢師制度的設置，僅有49.4％的教師認為，課程諮詢師可以發揮應有功能，然而教育現場投注大量的人力、物力與財力，協助學生建置學習歷程檔案，擬落實課綱核心素養，培養以人為本的「終身學習者」執行至今，受到大學考招升學主義影響，學習歷程檔案推動不僅受阻，反而成為多數學生的嫌惡設施。全教總認同學習歷程檔案建置對學習者的價值，但也指出大學考招應以配合學習歷程檔案為主的參採項目，若以PDF檔案所送的備審資料，應以無法建置學檔者的例外使用，而且考招制度也應成為108課綱推動的助力而非阻力，因此落實課程諮詢教師功能、考招限制使用PDF檔案備審資料，正是當前深化課綱必須要處理的行政作為。全教總提到，各個學制的108課綱仍有隱憂存在，例如技高的群科歸屬、部定學分數不降反升，跨班選修學分規劃等都有待釐清與調整規劃，因此認為教育部當下深化108課綱，除應立即落實班級人數、教師員額、學習歷程檔案等相關配套，長期仍應針對課綱未盡完善之處著手研修。