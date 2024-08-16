賴系核心陳宗彥接受性招待遭起訴！謝龍介按讚：盼賴清德再做這事

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行政院前發言人陳宗彥涉嫌在2012年到2013年間擔任台南市政府一級主管時，接受業者性招待，台南地檢署去年2月重啟調查，昨偵結起訴，建請從重量刑。國民黨立委謝龍介說，陳宗彥曾是總統賴清德相當核心的子弟兵，但現在也遭起訴，還是要給賴清德肯定，代表期許賴政府不只辦舊案，也要處理正在進行中的官商勾結弊案。謝龍介表示，陳宗彥被起訴，他覺得非常驚訝，因為陳宗彥是賴清德相當核心的幕僚，是子弟兵中的子弟兵，但南檢去年二月在重啟調查後，賴清德上任就近3個月就起訴、求取重刑，他雖然驚訝，但還是要給賴清德按個讚。謝龍介強調，賴清德辦陳宗彥，代表賴政府願意建立一個肅貪反黑的高標準，對於所有政治人物來說，都是一個警惕，打擊官商勾結，打貪反黑要堅持到底，但無論是陳宗彥或是桃園市前市長鄭文燦，辦的都是舊案，至今仍未看到賴政府處理現正進行中的官商勾結，例如光電弊案、風電弊案等，這些其實才是危害人民權益、人民更加關心的事件。