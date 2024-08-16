獨／「薪水最高公務員」太難考！題目考生傻眼了：科舉制度復活？

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲每一年不同月份都有不同的國家考試，其中起薪最高的「調查局特考」今年在8月10日舉行。（示意圖／取自 Pixabay ）

▲今年調查局特考國文科題目刁鑽，全篇文言文導言要考生自己理解，若看不懂作答相對困難許多。（圖/讀者提供）

▲在長篇作文的部分，同樣引用《韓非子．說疑》的內容，如果考生看不懂也只能憑藉瞎掰。（圖/讀者提供）

▲調查局特考112年共同科目國文的短文試題，相比今年來看，題目好懂非常多。（圖/讀者提供）

台灣每年都會舉辦許多不同類別的國家考試，來應聘公務人員，繼113年公務人員調薪4%之後，預計114年又將調薪3%，其穩定又有不錯福利的「公務員」職缺，每年還是吸引許多人報考。然而《NOWnews》接獲讀者分享，表示上週末去考調查局特考，沒想到看到國文試科題目時讓他感到非常傻眼，許多苦主也都在網路上分享經驗，掀起一波討論。，像是今年初等考試會在年初1月舉行，一般警察特考、國安局特考則是在6月中舉辦，常常聽到的高普考則是暑假7月初登場，而司法特考、調查局則是8月初，最後則是地方特考在12月初進行，，主要除了底薪之外，有專業加給，然而《NOWnews》接獲讀者分享，表示上週末去考試時拿到「國文」試卷相當傻眼，因除了基本選擇題之外，子曰：「盍各言爾志？」為什麼不各自說說你們的志向呢？子路曰：「願車馬、衣輕裘，與朋友共。敝之而無憾。」願將車馬和裘衣和朋友共用，壞了也不遺憾顏淵曰：「願無伐善，無施勞。」但願能做到不夸耀優點、不宣揚功勞子路曰：「願聞子之志。」希望聽聞老師的志向是什麼？子曰：「老者安之，朋友信之，少者懷之。」比我年長的老者得到安養，朋友之間能互相信賴，年少的孩子們都有好的教養然而除了第一大題之外，第二大題的作文佔據60分，「是故禁姦之法，太上禁其心，其次禁其言，其次禁其事」因此禁止奸邪的辦法，首要的是禁止奸邪的思想，其次是禁止奸邪的言論，再次是禁止奸邪的行為。，讓不少考生在網路上崩潰表示：「今年考第二次....看到題目真的以為科舉制度大復活」、有考生也告訴《NOWnews》記者：「給了兩篇文言文的導言要我們掰出80分，我知道這些著作很偉大，有很多執法人員可以學習的道理，記者也實際找到112年同為三等考試國文考科的考卷比對，同樣是一樣「短文+長作文」題型，，不料今年的國文題庫難度增高不少，也讓許多人恐怕無緣這個「薪水最高公職」的位置。