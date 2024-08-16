獨／「薪水最高公務員」太難考！題目考生傻眼了：科舉制度復活？

台灣每年都會舉辦許多不同類別的國家考試，來應聘公務人員，繼113年公務人員調薪4%之後，預計114年又將調薪3%，其穩定又有不錯福利的「公務員」職缺，每年還是吸引許多人報考。然而《NOWnews》接獲讀者分享，表示上週末去考調查局特考，沒想到看到國文試科題目時讓他感到非常傻眼，許多苦主也都在網路上分享經驗，掀起一波討論。
薪水起薪最強公職！調查局特考起薪至少有5萬
說到台灣的公職考試，不僅有分等也有分類，會分配在每年不同月份進行，像是今年初等考試會在年初1月舉行，一般警察特考、國安局特考則是在6月中舉辦，常常聽到的高普考則是暑假7月初登場，而司法特考、調查局則是8月初，最後則是地方特考在12月初進行，每年都會依序輪迴，時間大致上大同小異。
其中「調查局特考」一直以來都被稱為是最強公職，因其薪水起薪是所有公務人員當中最高，只要考過至少都有5萬的起薪，主要除了底薪之外，有專業加給，分為三等、四等、五等考試，如果是考過三等剛考入的人一個月就能領到7萬至8萬元，今年的調查局特考就在8月10至12日進行第一階段的筆試。
調查局特考共同科目「國文」太難！考生看題目傻眼
然而《NOWnews》接獲讀者分享，表示上週末去考試時拿到「國文」試卷相當傻眼，因除了基本選擇題之外，作文的第一大題引用《論語．公冶長．第二十六章》孔子以及門生顏淵、子路的師生對話，並且要理解師生對話內容，以350字分析比較孔子與兩位學生「人生志願」的異同，也就是說如果看不懂以下的文字，這一題考生基本上多數都會離題。
子曰：「盍各言爾志？」
📍為什麼不各自說說你們的志向呢？
子路曰：「願車馬、衣輕裘，與朋友共。敝之而無憾。」
📍願將車馬和裘衣和朋友共用，壞了也不遺憾
顏淵曰：「願無伐善，無施勞。」
📍但願能做到不夸耀優點、不宣揚功勞
子路曰：「願聞子之志。」
📍希望聽聞老師的志向是什麼？
子曰：「老者安之，朋友信之，少者懷之。」
📍比我年長的老者得到安養，朋友之間能互相信賴，年少的孩子們都有好的教養
然而除了第一大題之外，第二大題的作文佔據60分，同樣是引用先秦戰國晚期集法家思想大成的韓非，其傳世名著《韓非子．說疑》的內容，並要求考生根據引用內文，以「防微杜漸之我見」為題，寫出一篇作文：
「是故禁姦之法，太上禁其心，其次禁其言，其次禁其事」
📍因此禁止奸邪的辦法，首要的是禁止奸邪的思想，其次是禁止奸邪的言論，再次是禁止奸邪的行為。
而防微杜漸的意思則是「在錯誤或壞事萌芽的時候及時制止，杜絕它發展」，確實與《韓非子．說疑》該段內容相符，但也與上述第一題遇到同樣問題，如果看不懂文言文導言，同樣是作答困難，讓不少考生在網路上崩潰表示：「今年考第二次....看到題目真的以為科舉制度大復活」、「司法特考（X）、科舉（O）」、「謝謝各位讓我知道不是只有我亂寫」、「我真的完全看不懂，好歹也給個白話文引言，考完就直接棄賽了。」
有考生也告訴《NOWnews》記者：「給了兩篇文言文的導言要我們掰出80分，我知道這些著作很偉大，有很多執法人員可以學習的道理，但好歹題目也給出白話文，至少有方向答題，今年的考題是全部文言文，還要對文言文的見解寫出一篇作文，對於離開許久的上班族或者轉職的人來說，真的非常困難，不懂為何司法特考會有這種題目出現。」
記者也實際找到112年同為三等考試國文考科的考卷比對，同樣是一樣「短文+長作文」題型，但在短文寫作上是白話文引導，而作文部分雖然也是引用《論語》，但也有給予白話文引言，甚至結尾直接以請用「人生的四大進路與理想圓滿」為題，點破題幹主旨，讓考生作答起來相對沒壓力，不料今年的國文題庫難度增高不少，也讓許多人恐怕無緣這個「薪水最高公職」的位置。
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說到台灣的公職考試，不僅有分等也有分類，會分配在每年不同月份進行，像是今年初等考試會在年初1月舉行，一般警察特考、國安局特考則是在6月中舉辦，常常聽到的高普考則是暑假7月初登場，而司法特考、調查局則是8月初，最後則是地方特考在12月初進行，每年都會依序輪迴，時間大致上大同小異。
其中「調查局特考」一直以來都被稱為是最強公職，因其薪水起薪是所有公務人員當中最高，只要考過至少都有5萬的起薪，主要除了底薪之外，有專業加給，分為三等、四等、五等考試，如果是考過三等剛考入的人一個月就能領到7萬至8萬元，今年的調查局特考就在8月10至12日進行第一階段的筆試。
調查局特考共同科目「國文」太難！考生看題目傻眼
然而《NOWnews》接獲讀者分享，表示上週末去考試時拿到「國文」試卷相當傻眼，因除了基本選擇題之外，作文的第一大題引用《論語．公冶長．第二十六章》孔子以及門生顏淵、子路的師生對話，並且要理解師生對話內容，以350字分析比較孔子與兩位學生「人生志願」的異同，也就是說如果看不懂以下的文字，這一題考生基本上多數都會離題。
子曰：「盍各言爾志？」
📍為什麼不各自說說你們的志向呢？
子路曰：「願車馬、衣輕裘，與朋友共。敝之而無憾。」
📍願將車馬和裘衣和朋友共用，壞了也不遺憾
顏淵曰：「願無伐善，無施勞。」
📍但願能做到不夸耀優點、不宣揚功勞
子路曰：「願聞子之志。」
📍希望聽聞老師的志向是什麼？
子曰：「老者安之，朋友信之，少者懷之。」
📍比我年長的老者得到安養，朋友之間能互相信賴，年少的孩子們都有好的教養
然而除了第一大題之外，第二大題的作文佔據60分，同樣是引用先秦戰國晚期集法家思想大成的韓非，其傳世名著《韓非子．說疑》的內容，並要求考生根據引用內文，以「防微杜漸之我見」為題，寫出一篇作文：
「是故禁姦之法，太上禁其心，其次禁其言，其次禁其事」
📍因此禁止奸邪的辦法，首要的是禁止奸邪的思想，其次是禁止奸邪的言論，再次是禁止奸邪的行為。
而防微杜漸的意思則是「在錯誤或壞事萌芽的時候及時制止，杜絕它發展」，確實與《韓非子．說疑》該段內容相符，但也與上述第一題遇到同樣問題，如果看不懂文言文導言，同樣是作答困難，讓不少考生在網路上崩潰表示：「今年考第二次....看到題目真的以為科舉制度大復活」、「司法特考（X）、科舉（O）」、「謝謝各位讓我知道不是只有我亂寫」、「我真的完全看不懂，好歹也給個白話文引言，考完就直接棄賽了。」
有考生也告訴《NOWnews》記者：「給了兩篇文言文的導言要我們掰出80分，我知道這些著作很偉大，有很多執法人員可以學習的道理，但好歹題目也給出白話文，至少有方向答題，今年的考題是全部文言文，還要對文言文的見解寫出一篇作文，對於離開許久的上班族或者轉職的人來說，真的非常困難，不懂為何司法特考會有這種題目出現。」
記者也實際找到112年同為三等考試國文考科的考卷比對，同樣是一樣「短文+長作文」題型，但在短文寫作上是白話文引導，而作文部分雖然也是引用《論語》，但也有給予白話文引言，甚至結尾直接以請用「人生的四大進路與理想圓滿」為題，點破題幹主旨，讓考生作答起來相對沒壓力，不料今年的國文題庫難度增高不少，也讓許多人恐怕無緣這個「薪水最高公職」的位置。