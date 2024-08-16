樊振東和莫雷加德交換戰袍！「一細節」引關注　球衣材質分出勝負

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▲莫雷加德（左）樊振東（右）兩人英雄惜英雄，彼此交換球衣，表達尊重之情。（圖／翻攝自樊振東微博）

▲瑞典「六邊形戰士」莫雷加德（Truls Moregardh）在本屆奧運發揮出色，他的球衣材質也受到關注。（圖／美聯社／達志影像）

瑞典隊在奧運後已經成為中國男桌的最大勁敵，但這不妨礙兩隊的「一哥」成為好朋友。在巴黎奧運落幕後，瑞典「六角戰士」莫雷加德（Truls Moregard）分享了和中國名將樊振東的合影，兩人互換球衣，莫雷加德更是直接穿上樊振東的戰袍，展現好交情。其實早在巴黎奧運桌球男單金牌戰那一場樊振東以4：1奪冠的比賽中，不少球迷就已經從場上兩人技戰術較量的關注，轉移到他們身上所穿的球衣。對比樊振東被汗水浸濕全身，莫雷加德所穿的瑞典桌球隊隊的藍色球衣卻一身乾爽，讓不少人調侃：「樊振東贏了，但李寧輸了；莫雷加德輸了，但UNIQLO贏了」。也有人注意到這次奧運會不少選手會習慣性地拉袖子，因為汗水弄溼衣服後，手臂被貼住不好發揮。但莫雷加德幾乎沒有這個動作，讓不少網友直稱對瑞典國家隊球衣的舒適性感到印象深刻。莫雷加德和樊振東在世錦賽和奧運兩個大賽上，都曾經在冠軍戰碰頭，證明了他們都是當今桌壇一等一的高手，在本屆奧運後兩人也英雄惜英雄，彼此交換球衣，表達尊重之情。在一張圖片中，莫雷加德直接將樊振東的紅色球衣給穿在身上，而樊振東則是手拿莫雷加德球衣，兩人拍了一張合影。莫雷加德昨天也在微博帳號上發文，曬出和樊振中的合照，也吸引後者前來留言：「偉大的朋友和對手。」