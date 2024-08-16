全台地震頻繁！郭鎧紋認異常：台灣恐有新隱沒帶　未來地震數翻倍

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▲分開後的海岸山脈將往中央山脈靠近並成為一體，附著在歐亞大陸，那麼在台灣東部外海就會生成新的海溝以及隱沒帶。（圖／中央氣象署）

宜蘭昨（15）日發生規模5.7地震，今早花蓮近海發生規模6.3級地震，讓民眾有感今年地震特別多，中央氣象署前地震中心主任郭鎧紋認了「狀況異常」，推估今年規模6以上地震有機會超過12個！且觀察板塊移動狀況發現，，主因是菲律賓海板塊曾多次分離出殘塊，推估海岸山脈有機會與菲律賓海板塊分離，並且往東南移動跟中央山脈成為一體，在台灣東部外海將生成新隱沒帶，若真的發生，未來台灣每年地震數量至少翻1倍。郭鎧紋說明，以往每年規模規模6到6.9地震約2到3個，不過在2022年就發生12個規模6以上地震的異常狀況，今（2024）年才8月份，規模6以上地震已累積10，預估今年有機會超過2022年，規模6以上的地震會超過12個。而為何近年有感地震頻繁發生？郭鎧紋表示，觀察到台灣東部外海恐有新的隱沒帶生成機會，過去海岸山脈被菲律賓海板塊影響下，會往西北移動，但是0403強震海岸山脈沒有向北反而是向東，加上菲律賓海板塊曾有3次分離出殘塊的紀錄，預估未來海岸山脈與菲律賓海板塊有機會分開。分開後的海岸山脈將往中央山脈靠近並成為一體，附著在歐亞大陸，那麼在台灣東部外海就會生成新的海溝以及隱沒帶，若生成後台灣每年地震數量恐怕翻倍，甚至更多。不過郭鎧紋強調，地質事件的發生需要長遠觀察，過去預估每年規模6以上地震發生的數量，是採納了近100年的資料來評估，未來若有新隱沒帶生成，地震年增數量也還要長期再觀測。中央氣象署地震測報中心副主任蕭乃祺表示，2022年規模6以上的地震有12個，是因為當年主要是花蓮在當年3月有規模6.7地震，台東在當年9月有規模6.8地震。以往每年規模5到5.9的地震平均約30個，規模6到6.9約2到3個，但是今年的情形較異常， 主要是4月3日花蓮規模7.2地震後，帶出不少規模5以上的地震。