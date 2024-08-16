普渡供品別再戳洞！7歲兒教「插香新招」　眾讚翻：活30年沒想過

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▲原PO在普渡供品上套上橡皮筋之後，果真香都能牢牢地插著不怕掉。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」）

18日即將迎來一年一度的中元節，許多住家、公司準備普渡拜拜。就有一名網友透露，每次中元普渡總是要想辦法將香固定在供品上，但他7歲的兒子卻想出絕佳妙招「用橡皮筋就可以了」，讓他一試驚呆直呼：「我活了36年也沒想到。」貼文發布後也立即引來5000人按讚喊：「真是生活智慧王啊！」一名網友昨日在臉書社團「爆廢公社」中分享中元普渡祭拜妙招，他表示每次普渡都要想辦法把香插在供品上，但7歲的兒子卻突發奇想說：果真套上橡皮筋之後，香都能牢牢地插在供品上不怕掉，讓他驚呼：「我活了36年也沒想到。」貼文曝光後，引來超過5000人按讚，眾人也直呼是個好辦法，「我活了39年也沒想到啊⋯以前都在想辦法戳進上面的封膜」、「真是生活智慧王啊」，但也有人提醒還有人分享其他妙招，「膠帶加上剪短的吸管也不錯」、「其實你也可以金紙拆成小捆放直，香夾在金紙縫裡」。而2024年中元節即將於國曆8月18日到來，命理專家小孟老師建議，供品可選擇奇異果、橘子、水蜜桃、葡萄、火龍果、魚、肥豬肉、龍眼、花與芒果、5顆水煮蛋、仙草蜜、糖果等12款供品，帶有好的寓意，讓接下來運勢大旺整年。