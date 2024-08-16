中市府員工餐廳舒適升級　便當百元有找超划算

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府市政大樓自100年起於地下室設置員工餐廳，提供物美價廉的餐點及舒適的用餐空間，解決市府2500位員工中午用餐需求，為讓市府員工在午休用餐時段充分放鬆休息，台中市政府秘書處於今年上半年著手改造地下一樓員工餐廳內部裝設，並提供更多樣餐點選擇。洽公民眾前往市府員工餐廳用餐，一同享受優質的美食服務。秘書處指出，在餐廳內部裝設將黃底牆面及合成風景照片撤除，改刷淡奶茶色調油漆，恢復牆面整潔。其次將黃色燈光調整成明亮自然光，橘色塑膠椅汰換為白色調木頭餐椅，以提升整體員工餐廳明亮視覺感受，整體營造出簡約舒適的風格，和諧的色調讓員工餐廳不只是餐廳，更是員工相聚餐敘的好地方。除空間改造外，今年提供更多樣化的餐點選擇，除了經營多年口碑遠近馳名福齋素食坊調整空間擴大服務、日風小棧小吃部升級選菜櫃台並增加配菜種類外，市府積極邀請餐飲廠商進駐，今年初也引進知名鍋貼品牌四海遊龍及永騰餐飲港式燒臘2個新櫃位。秘書處說，四海遊龍的餐點種類多樣，並提供市府專屬鍋貼水餃的套餐折扣；永騰餐飲則是提供道地的港式燒臘，燒臘便當百元有找，堪稱俗擱大碗，進駐不到半年便成功累積不少忠實鐵粉。從舊市府時期就在的老牌阿鎮現榨果汁，強調新鮮現榨不使用濃縮果汁，是許多市府員工最愛的夏日飲品。秘書處補充，市府員工餐廳除了服務員工，也開放一般民眾入內用餐，常有民眾來洽公順道留下來吃飯，甚至吸引鄰近大樓公司行號的員工和洽公民眾前往市府員工餐廳用餐，一同享受市府優質的美食服務。