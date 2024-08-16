奧運羽球／王齊麟爆和李洋衝突內幕！目標再戰四年後洛杉磯奧運

馬刺睽違8年迎來聖誕大戰！對手將是尼克　Wembanyama成外界焦點

記者吳政紘／綜合報導

▲聖安東尼奧馬刺繼2016年後，相隔8年再度迎來聖誕大戰，無疑是看中「斑馬」Victor Wembanyama（左）的影響力，對手將是紐約尼克。（圖／美聯社／達志影像）
▲聖安東尼奧馬刺繼2016年後，相隔8年再度迎來聖誕大戰，無疑是看中「斑馬」Victor Wembanyama（左）的影響力，對手將是紐約尼克。（圖／美聯社／達志影像）
NBA官方在今（16）日公布2024-25賽季場次，而今年的「聖誕大戰」對戰組合也隨之曝光，聖安東尼奧馬刺繼2016年後，相隔8年再度迎來聖誕大戰，對手將是紐約尼克。而今年NBA選擇馬刺成為聖誕大戰5場比賽的球隊之一，無疑是看中「怪物狀元」Victor Wembanyama的影響力，而上次馬刺在聖誕大戰登場，Kawhi Leonard、Tony Parker和Manu Ginobili還在陣中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
上次聖誕大戰　Parker、Ginobili還在陣中

2016-17賽季馬刺陣中擁有Leonard、 Parker、Pau Gasol、Ginobili和LaMarcus Aldridge，陣容堪稱全明星級，當年馬刺在聖誕大戰對上芝加哥公牛，以119:100擊敗公牛。

在拿下聖誕大戰勝利後，當年馬刺以61勝21敗西區第二晉級季後賽，達成連續20年晉級季後賽的紀錄，直到2020年才中斷。

馬刺當年在季後賽一路殺進西區決賽，以0:4不敵金州勇士，而隔年賽季結束Leonard就離開馬刺，馬刺也開啟重建期，並在2020年中斷連續22年闖進季後賽的紀錄。

重新站上聖誕舞台　Wembanyama是關鍵

相隔8年馬刺再度站上聖誕大戰的舞台，NBA無疑是看中Wembanyama的影響力，此外本場比賽也是Wembanyama生涯第一場聖誕大戰，加上Chris Paul本季加盟馬刺，讓馬刺球迷對於睽違已久的聖誕大戰，感到興奮。



奧運籃球／法國錯失金牌！「斑馬」仍霸氣喊話：未來替對手感擔憂

奧運籃球／Wembanyama手感不佳仍率法國73：69勝德國　殺入金牌戰

奧運男籃／Wembanyama成長中　法國主帥：不懂球的以為他已是喬丹

NBA／Chris Paul加盟馬刺聯手「斑馬」Wembanyama！美媒曝光主因

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生