馬刺睽違8年迎來聖誕大戰！對手將是尼克　Wembanyama成外界焦點

NBA官方在今（16）日公布2024-25賽季場次，而今年的「聖誕大戰」對戰組合也隨之曝光，聖安東尼奧馬刺繼2016年後，相隔8年再度迎來聖誕大戰，對手將是紐約尼克。而今年NBA選擇馬刺成為聖誕大戰5場比賽的球隊之一，無疑是看中「怪物狀元」Victor Wembanyama的影響力，而上次馬刺在聖誕大戰登場，Kawhi Leonard、Tony Parker和Manu Ginobili還在陣中。
上次聖誕大戰 Parker、Ginobili還在陣中
2016-17賽季馬刺陣中擁有Leonard、 Parker、Pau Gasol、Ginobili和LaMarcus Aldridge，陣容堪稱全明星級，當年馬刺在聖誕大戰對上芝加哥公牛，以119:100擊敗公牛。
在拿下聖誕大戰勝利後，當年馬刺以61勝21敗西區第二晉級季後賽，達成連續20年晉級季後賽的紀錄，直到2020年才中斷。
馬刺當年在季後賽一路殺進西區決賽，以0:4不敵金州勇士，而隔年賽季結束Leonard就離開馬刺，馬刺也開啟重建期，並在2020年中斷連續22年闖進季後賽的紀錄。
重新站上聖誕舞台 Wembanyama是關鍵
相隔8年馬刺再度站上聖誕大戰的舞台，NBA無疑是看中Wembanyama的影響力，此外本場比賽也是Wembanyama生涯第一場聖誕大戰，加上Chris Paul本季加盟馬刺，讓馬刺球迷對於睽違已久的聖誕大戰，感到興奮。
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2016-17賽季馬刺陣中擁有Leonard、 Parker、Pau Gasol、Ginobili和LaMarcus Aldridge，陣容堪稱全明星級，當年馬刺在聖誕大戰對上芝加哥公牛，以119:100擊敗公牛。
在拿下聖誕大戰勝利後，當年馬刺以61勝21敗西區第二晉級季後賽，達成連續20年晉級季後賽的紀錄，直到2020年才中斷。
馬刺當年在季後賽一路殺進西區決賽，以0:4不敵金州勇士，而隔年賽季結束Leonard就離開馬刺，馬刺也開啟重建期，並在2020年中斷連續22年闖進季後賽的紀錄。
重新站上聖誕舞台 Wembanyama是關鍵
相隔8年馬刺再度站上聖誕大戰的舞台，NBA無疑是看中Wembanyama的影響力，此外本場比賽也是Wembanyama生涯第一場聖誕大戰，加上Chris Paul本季加盟馬刺，讓馬刺球迷對於睽違已久的聖誕大戰，感到興奮。