馬刺睽違8年迎來聖誕大戰！對手將是尼克　Wembanyama成外界焦點

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而今年NBA選擇馬刺成為聖誕大戰5場比賽的球隊之一，無疑是看中「怪物狀元」Victor Wembanyama的影響力，而上次馬刺在聖誕大戰登場，Kawhi Leonard、Tony Parker和Manu Ginobili還在陣中。在拿下聖誕大戰勝利後，當年馬刺以61勝21敗西區第二晉級季後賽，達成連續20年晉級季後賽的紀錄，直到2020年才中斷。，並在2020年中斷連續22年闖進季後賽的紀錄。相隔8年馬刺再度站上聖誕大戰的舞台，NBA無疑是看中Wembanyama的影響力，此外