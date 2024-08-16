卓榮泰宴請奧運國手！提出4項「拜託」　喊話體育部已展開籌備

我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰今（16）日中午設宴請中華隊奧運成員，並且提出未來將全力協助未來選手相關事宜，他提出「4項拜託」，卓榮泰院長表示藉此餐會向各位選手及教練們表達感謝，此外，也肯定教育部體育署偕同國家運動訓練中心、國家運動科學中心於賽會期間規劃膳食公寓、運動中心及物理治療所等3個中繼站支援駐點，協助選手備戰，及感謝各部會通力合作，如國土辦、內政部、外交部、國防部、交通部、法務部、農業部及文化部等，全力支援相關事宜。卓榮泰院長也勉勵大家，奧運是一個階段性的成果，也是下一個階段目標的開始，優勝值得喝采，失利也不必氣餒，期許各位繼續努力、再接再厲，迎接2026名古屋亞運、2028洛杉磯奧運的挑戰，在亞洲及世界的舞台上為自己拼戰。