42歲坤達崩壞了？頂油頭、滿口黃牙　柯佳嬿也認不出：老公在哪裡

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▲坤達在《正港分局》中飾演一名詭異外送員，不計形象扮醜相當用心。（圖／Netflix提供）

▲坤達（左圖）為戲犧牲、拋開型男形象，在劇中扮成超醜外送員，讓柯佳嬿也認不出。（圖／Netflix）

▲阿部瑪利亞在劇中飾演女偶像，坤達則是她的瘋狂粉絲。（圖／Netflix提供）

男星坤達近期靠著團體Energy的新歌〈星期五晚上〉再度翻紅，42歲的他外型依舊相當帥氣，是許多女孩心目中的夢中情人；但近日坤達客串Netflix新劇《正港分局》，出演一名蓬頭垢面的宅男粉絲，劇中扮像頂著大油頭、滿口黃牙，不修邊幅的樣子讓妻子柯佳嬿也差點認不出來，昨（15）日更開玩笑地問大家：「坤達在哪裡？」Netflix在8月22日將上架由許光漢、王淨主演的最新台劇《正港分局》，15日Netflix率先在社群平台分享多名角色的定裝花絮短片，其中改造最誇張的非坤達莫屬！只見坤達從原本潮流型男的形象，被改造成不修邊幅的外送員，不僅戴著眼鏡還滿臉油光，臉上痘疤清晰可見，牙齒也黃得驚人，讓粉絲嚇壞。眾人看了坤達的「新造型」也紛紛留言，「我就問，謝坤達好好一個帥哥，劇組把他定裝成這樣」、「完全看不出來謝坤達是謝坤達」、「坤達完全不見了」、「坤達真的超恐怖！嚇死」、「這個變裝太厲害」。就連坤達的老婆柯佳嬿也現身下方留言區，開玩笑問大家：「坤達在哪裡？」事實上，除了坤達之外，這次《木曜4超玩》的一眾成員，包含邰智源、KID林柏昇、溫妮、泱泱（吳泱潾）、阿部瑪利亞也都有參演《正港分局》演出。劇中阿部瑪利亞飾演偶像明星，坤達則飾演她的瘋狂粉絲，看到坤達的驚人定裝照，阿部瑪利亞也笑說：「坤達哥演得太好了，真的太像宅男的樣子，想說我心中全台最帥的男人居然變成完全不吸引人的樣子，真的好厲害，我原先很擔心會沒辦法把他當成我的粉絲，結果完全沒有問題。」