誰是今年繳稅大戶？聯卡中心揭密多住在這些地方　最高刷繳破20億

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▲近5年我國民眾以信用卡繳納綜合所得稅的平均單筆金額及金額中位數。（圖／聯卡中心提供）

▲2024年各地區持卡人以信用卡繳納綜所稅的平均單筆金額。（圖／聯卡中心提供）

▲2024年綜所稅繳稅大戶筆數排名前十名地區。（圖／聯卡中心提供）





▲2024年綜所稅繳稅大戶金額排名前十名地區。（圖／聯卡中心提供）

▲不同性別繳稅大戶之平均單筆金額。（圖／聯卡中心提供）

今（2024）年5月綜合所得稅申報已過，越來越多的人選擇用信用卡繳納綜合所得稅，尤其繳稅大戶刷卡金額更是驚人，聯合信用卡處理中心今（16）日就揭密這群繳稅大戶對整體稅收的影響力及特徵，發現刷卡繳稅金額前1%的繳稅大戶，居住地前3名分別是新竹市、新竹縣竹北市、台北市大安區，繳稅總金額以北市大安區占比最高，繳納金額最多的是65歲以上的族群，占3成4，以平均單筆繳稅金額來看，女性繳稅大戶平均單筆870萬元，遠高於男性的770萬元。聯卡中心指出，從2020年開始，國人以信用卡繳納綜所稅的金額和筆數皆逐年穩定成長，2024年更雙雙創下新高，金額達到新台幣2098.5億元、筆數為135.4萬筆。另一方面，「信用卡繳納綜所稅」占「整體綜所稅稅收」的金額占比，近5年皆維持在80%左右，使用信用卡繳稅已成為國人最習慣的支付方式。值得注意的是，歷年來民眾以信用卡繳稅的「平均單筆金額」和「金額中位數」存在高度落差，以2024年為例，平均單筆繳稅金額約為15.5萬元，而繳稅金額中位數僅有1.4萬元，繳稅平均金額是中位數的11倍，高稅負族群大幅提升了整體平均金額。在繳納稅金的分布上，超過75%的民眾繳稅金額在5萬元以下，而繳稅金額在10萬以上的高額納稅民眾雖然僅占15.56%，但繳納的總金額卻占了整體的89.82%。繳納高稅金的民眾少，卻貢獻了全國近9成的稅收，反映了稅負的高度集中現象。稅負的集中也體現在地區分布，以持卡人帳單地來看，台北市持卡人繳稅總額居全國各行政區之首，占比達36.39%，大幅領先其他地區。而新竹市憑藉高科技產業的發展，居民稅負能力較高，持卡人繳稅平均單筆金額為32萬2789元，高居全國第1名，且繳稅總額占比為8.28%，也高於6都中的高雄市、台南市及桃園市。從年齡來看，45-65歲的族群是信用卡繳稅的主力軍，繳稅金額合計占比達整體的55.33%，這一族群正處於職業生涯的高峰期，通常收入較高。另外，65歲以上的納稅義務人，雖然人數不多，信用卡繳稅總筆數僅占2.26%，金額占比卻高達整體的21.21%，且平均單筆繳稅金額超過147萬元，金額中位數達到8.2萬元，遙遙領先其他年齡族群，顯示出他們的經濟實力。值得注意的是，信用卡繳稅金額在前1%的繳稅大戶，繳納金額大於208.3萬元，遠超過中位數的約1.4萬元，甚至最高繳稅金額超過20億元，而這些繳稅大戶的稅金占總稅金的53.23%，也有高度集中現象。以地區來看，繳稅大戶居住地前3名是新竹市、新竹縣竹北市、台北市大安區，若再以各地區繳稅大戶的繳稅總金額來看，台北市大安區的占比位居第一。若以年齡來看，繳納金額最多的是65歲以上的族群，占總金額的34.30%；以性別來看，男性的金額約占65%，女性約35%，但若以平均單筆繳稅金額來看，女性繳稅大戶的平均單筆金額約為870萬元，遠高於男性的770萬元，可見女性繳稅大戶的經濟實力。