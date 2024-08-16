虎航今申請轉一般板上市　董座陳漢銘繳亮眼成績單

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台灣虎航今（16）日宣布，已正式向臺灣證券交易所提交申請，預計將公司股票從創新板轉為一般板上市。此舉不僅代表公司過去一年來營運上的卓越表現受到市場的高度肯定外，也期待能吸引更多投資人加入。今日由台灣虎航董事長陳漢銘及總經理張明瑋率隊前往，隨行包括財務長徐心怡、商務長暨發言人許致遠、總稽核宋仲奮等經營團隊一起前往臺灣證券交易所遞交申請。陳漢銘表示，去(2023)年是團隊齊心帶來豐碩成果的一年，除了以最快速度恢復過往航線的布建，更開拓新增許多新航點，繳出了一張亮眼的成績單。此次申請創新板轉為一般板上市，將是公司發展歷程中的重要里程碑；藉由更廣泛與資本市場接觸和更靈活的資金籌措方式，可望為旅客提供更優質的服務，為股東創造更大的價值。延續2023年從疫後高速回彈的營運表現，台灣虎航今(2024)年前二季營業再攀歷史新高，整體營收達82.14億元、年增50.1%，營業盈餘21.08億元、年增94.7%，營業毛利率及營業淨利率分別高達32%、26%，稅後淨利為15.34億，純益率19%，EPS 3.42元，皆與營收同創同期累計歷史新高，每股淨值為12.85元。台灣虎航說明，去年8月15日完成首家航空公司以創新板掛牌上市，並於創新板滿一周年之際申請轉板，預計於今年下半年申請完成轉板一般板上市的目標，以「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，朝飛安第一、永續經營、保障股東權益的經營理念向前邁進。今年迎來10週年慶的台灣虎航，為台灣唯一的低成本航空，自2014年9月營運第一條航線以來，目前已達27個航點、38條國際航線，共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾豐富多元的飛航選擇。