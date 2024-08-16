近5年NBA狀元已有3名登上聖誕大戰！Edwards、斑馬迎接生涯初體驗

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▲聖安東尼奧馬刺繼2016年後，相隔8年再度迎來聖誕大戰，無疑是看中「斑馬」Victor Wembanyama的影響力，對手將是紐約尼克。（圖／美聯社／達志影像）

NBA在今（16）日公布2024-25場次表，球迷關注的「聖誕大戰」組合也一併出爐，其中明尼蘇達灰狼將對決達拉斯獨行俠，聖安東尼奧馬刺將對上紐約尼克，這也意味著「蟻人」Anthony Edwards和「斑馬」Victor Wembanyama都將迎來生涯首次聖誕大戰，，在Williamson下一屆的選秀狀元，Edwards直到今年才將迎來生涯首場聖誕大戰。，而2022年魔術選秀狀元Banchero，雖率領球隊打出好表現，但依舊沒有受到聯盟青睞，生涯首場聖誕大戰還得再等等。，加上聖誕大戰將對上尼克，關注度將對較高，也讓本場比賽成為「勇湖大戰」外，聖誕節的另一場焦點戰役。