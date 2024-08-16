近5年NBA狀元已有3名登上聖誕大戰！Edwards、斑馬迎接生涯初體驗

NBA在今（16）日公布2024-25場次表，球迷關注的「聖誕大戰」組合也一併出爐，其中明尼蘇達灰狼將對決達拉斯獨行俠，聖安東尼奧馬刺將對上紐約尼克，這也意味著「蟻人」Anthony Edwards和「斑馬」Victor Wembanyama都將迎來生涯首次聖誕大戰，而近5年來的NBA狀元除了Edwards和Wembanyama外，只有2020年的Zion Williamson打過聖誕大戰，Cade Cunningham和Paolo Banchero則還沒有打過。
近5屆狀元 已有3位在聖誕大戰亮相
Williamson在2020-21賽季隨鵜鶘在聖誕大戰登場，當年鵜鶘對上邁阿密熱火，終場鵜鶘以98:111不敵熱火，該場比賽Williamson拿下32分、14籃板，上演雙十表現，在Williamson下一屆的選秀狀元，Edwards直到今年才將迎來生涯首場聖誕大戰。
2021活塞選秀狀元Cunningham，由於球隊戰績太過慘澹，加上是小市場球隊，因此要打聖誕大戰的難度相對較高，而2022年魔術選秀狀元Banchero，雖率領球隊打出好表現，但依舊沒有受到聯盟青睞，生涯首場聖誕大戰還得再等等。
最受矚目的Wembanyama，在上賽季拿下新人王後，生涯第二個賽季就將迎來聖誕大戰，在經歷過上賽季和奧運的洗禮後，Wembanyama能力是否更進一步也成為球迷關注焦點，加上聖誕大戰將對上尼克，關注度將對較高，也讓本場比賽成為「勇湖大戰」外，聖誕節的另一場焦點戰役。
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Williamson在2020-21賽季隨鵜鶘在聖誕大戰登場，當年鵜鶘對上邁阿密熱火，終場鵜鶘以98:111不敵熱火，該場比賽Williamson拿下32分、14籃板，上演雙十表現，在Williamson下一屆的選秀狀元，Edwards直到今年才將迎來生涯首場聖誕大戰。
2021活塞選秀狀元Cunningham，由於球隊戰績太過慘澹，加上是小市場球隊，因此要打聖誕大戰的難度相對較高，而2022年魔術選秀狀元Banchero，雖率領球隊打出好表現，但依舊沒有受到聯盟青睞，生涯首場聖誕大戰還得再等等。
最受矚目的Wembanyama，在上賽季拿下新人王後，生涯第二個賽季就將迎來聖誕大戰，在經歷過上賽季和奧運的洗禮後，Wembanyama能力是否更進一步也成為球迷關注焦點，加上聖誕大戰將對上尼克，關注度將對較高，也讓本場比賽成為「勇湖大戰」外，聖誕節的另一場焦點戰役。