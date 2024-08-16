立德棒球場工程款亂核銷　市議員白喬茵爆運發局購3.6萬元咖啡機

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「掏自己的錢喝咖啡我祝福，但如果副局長花的是公帑，而且還是立德棒球場的工程款項，那我只能祝你喝咖啡不要嗆到。」對此，藍營市議員白喬茵再加碼爆料立德棒球場工程款帳目亂核銷，白喬茵指出，市府運發局謝姓副局長竟花工程款，幫辦公室添購價值3萬6700元的全自動咖啡機，球場維護經費常不夠用，為何有人可以花公帑買咖啡機不手軟？運發局回應，內部檢討覺得不恰當，已將資料移交政風及主計單位查核。白喬茵表示，上次是鐵條，這次是寶特瓶，澄清湖棒球場不過開賽四個月，就已經被挖出兩個秘寶，是前端的工程問題還是後續的維護不夠力，估計高市府自己也回答不出來，別說管理紀律了，另一個立德棒球場，連工程款也被發現帳目亂核銷。白喬茵接獲爆料指出，運發局局長室有一台咖啡機、同仁共同使用區有一台咖啡機、運發局副局長最近也幫自己辦公室添購一台36700元的飛利浦全自動咖啡機，白喬茵說，掏自己的錢喝咖啡我祝福，但如果副局長花的是公帑，而且還是「立德棒球場的工程款項」，那我只能祝你喝咖啡不要嗆到。白喬茵感嘆地說，一張棒球場座椅3000元，這一台咖啡機可以更新12張座椅，但這個忽視球迷權益也要先喝杯咖啡的精神令人問號。不論是立德棒球場、澄清湖棒球場或是其他31個自營場館，維護改建經費長年不夠用，要維修還得各區議員拚了老命爭取排隊輪修，結果還花公帑買咖啡機買得如此毫不手軟？白喬茵文末也反問，用途說明欄竟然敢寫「棒球場照明改善」，請問咖啡機按鈕按下去會射出甚麼我們凡人看不到的特殊波長嗎？