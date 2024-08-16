名家論壇》黎榮章／國營事業聲量調查　誰是賴政府眼中麻煩製造機

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▲國營事業單位：網路負面聲量排行榜TOP10。（圖／QuickseeK提供）

▲國營事業單位：立法委員關注聲量排行榜TOP10。（圖／QuickseeK提供）

▲國營事業單位好感度＆賴清德、民進黨好感度：關聯性分析。（圖／QuickseeK提供）

賴政府就職將滿百日，執政高層逐步推動新的國營事業人事布局，近期有陽明海運、中華郵政董座「放榜」，其他不少單位也傳出將有人事異動，政府外圍財團法人、基金會、國營事業、官股銀行董監事等諸多位置的重分配，讓綠營各方人馬虎視眈眈。為了解網路輿情對於各國營事業的看法，透過QuickseeK快析輿情資料庫鎖定不含國營事業轉投資、子公司在內的國營事業，進行網路負面聲量比較。今年以來，網路負聲量排名前十的國營事業單位依序是台電14.8萬則、台鐵3.9萬則、台糖3.4萬則、桃機公司1.9萬則、中華電信1.6萬則、華航1.1萬則、中油7.8千則、台水7.6千則、中鋼2.8千則、中華郵政2千則。負聲量排行前五名的國營事業單位，各自是因為哪些議題上榜？台電因電價、供電問題備受全國矚目，包括立院第一個會期在野黨意圖推動「電價調整需立院同意」議題，專家直言凍電價可能使台電破產，政治不宜干涉電價；此外，台電總經理因外界一再質疑停電跳電是否缺電，憤而請辭，也成為今年台電的熱門話題。台鐵的熱門話題除太魯閣事故再發現新遺骸外，Youtube頻道「Dukoff血汗台鐵」時常創造話題，也引發網友對台鐵處理事情方式的激烈討論。台糖負聲量殺入前五名，全因農曆年前台中市政府宣布在台糖豬肉檢出瘦肉精，熱門話題均與此事有關。中華電信則從青鳥行動王義川的電信資料事件起，爆出一堆負聲量，連子公司「是方電訊」的人事也連帶被起底。國營事業因有政府獨資或與民間合資，且政府資本占多數，年度預算需報立院監督，透過大數據分析可知道，最常被立法委員點名、進而帶動相關討論的國營事業單位，依序是台電7.7則筆、台糖3.7萬則、台鐵2.8萬則、中華電信1.6萬則、桃機公司5.7千則、中油5千則、台水5千則、高鐵3.2千則、華航1.9千則、台船1.3千則。立委為什麼盯上這些單位？台電「榮登」負聲量、立委監督的雙榜首，議題仍圍繞者電價、供電問題，顯然這是全民有共識最關注的議題。台糖則因年初的瘦肉精單一事件被立委針對，且藍綠立委都開火。台鐵被批評的面向，包括自強號撞落石的行車安全問題、防詐、公司治理等狀況。中華電信除了捲入王義川電信監控事件遭在野黨立委圍剿，還有捲入詐騙、投資台劇被立委質疑拒絕公開投資細節等事件。前段統計數據顯示，特定單位如台電、台鐵等因與民生高度相關，公司規模又龐大，不只是網路熱議對象，也受立委高度監督。分析國營事業的好感度與賴清德、民進黨好感度的關聯性，關聯性最高的前十名依序是台電、中華電信、中鋼、桃機公司、中油、台鐵、彰化銀行、土銀、高雄港區土地開發公司、自來水公司。其中台電與執政團隊的好感度是「高度正相關」，關聯係數達0.7，只要台電負聲量纏身，執政團隊也會連帶地受重傷。中華電信與執政團隊的好感度是「中度正相關」，關聯係數為0.46，而中鋼、桃機與執政團隊的好感度是「低度正相關」，關聯係數分別為0.28和0.22。也就是說，網路大數據顯示，台電、中華電信、中鋼、桃機等單位的表現，影響到執政團隊的威望與好感度，一旦出大事可能動搖國本，不可不慎。執政黨的人事布局，多半會考量黨內派系平衡，因此常被批是酬庸，然而，國營事業由政府注資成立，經營虧損多由政府補貼、全民買單，應確保人事任用適才適所，避免純粹的肥貓佔缺、更或是貪汙舞弊，也應考慮民意對國營事業的評價。如今網路輿情對各單位的負聲量排行出爐，榜上有名的單位應繃緊神經，各單位表現是好是壞，全民都在看。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com