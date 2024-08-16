奧運英雄大遊行會下雨嗎？午後降雨熱區出爐　體感溫度飆41°C熱爆

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▲台北市中正區中午12時至15時有午後短暫雷陣雨，體感溫度達攝氏40度至41度。（圖／翻攝自中央氣象署）

▲北部有一整片對流雲系在宜蘭東部外海虎視眈眈，若是移至北部上空，遊行期間恐怕是打雷加暴雨。（圖／翻攝自中央氣象署）

總統賴清德將於今（16）日下午1時接見巴黎奧運中華隊代表團，並舉辦「Our Heroes！Team Taiwan台灣英雄 榮耀同行」，遊行活動自下午3時啟程，不過中午過後各地皆有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛，伴隨雷擊及強陣風，中部以北地區及其他山區可能有大雨或豪雨發生的機率，目前從雷達回波看來，高雄、屏東恐有即時大雷雨，對流雲系是否移入北部還要再觀察，不過中午12時至15時體感溫度飆攝氏41度，提醒民眾外出注意補充水分。路線：重慶南路一段出發 ➨ 右轉襄陽路 ➨ 左轉館前路（英雄谷）➨ 右轉忠孝西路 ➨ 忠孝西路天橋（近中山南路）結束要注意今（16日）臺灣仍處於大低壓帶中，各地雲量偏多，天氣不穩定，易有短延時強降雨；環境吹西南風，中南部地區及澎金馬不定時有短暫陣雨或雷雨，且南部雨勢明顯，有局部大雨發生的機率，中午過後各地皆有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛，伴隨雷擊及強陣風，，外出請注意天氣的變化並攜帶雨具備用。台北市中正區中午12時至15時有午後短暫雷陣雨，體感溫度達攝氏40度至41度。觀察雷達回波顯示，屏東、高雄有對流雲系移入，要留意即時雷雨發布訊息，北部有一整片對流雲系在宜蘭東部外海虎視眈眈，若是移至北部上空，遊行期間恐怕是打雷加暴雨，提醒民眾外出記得攜帶雨具以及注意補充水分。