土耳其射擊大叔超晚才驚覺自己爆紅！向對手喊：金牌只借你到2028

土耳其射擊大叔超晚才驚覺自己爆紅！來自土耳其的51歲射擊好手Yusuf Dikec，因為決賽場上淡定的態度還有極為輕便的裝配，一瞬間在全世界爆紅，堪稱是本屆奧運的代表人物之一也不為過。根據日本媒體先前的報導指出，Yusuf Dikec原先對此並不以為意，直到拿著銀牌去艾菲爾鐵塔拍照，吸引眾多民眾圍觀，才驚覺自己真的紅了。而土耳其大叔不僅外觀霸氣，在金牌戰落敗後，更向對手喊話：「金牌我只借你到2028。」不禁讓人更加期待他在下屆奧運出賽的身影。
超輕裝上陣爆紅 教練轉達才知道
巴黎奧運射擊混合團體10公尺空氣手槍決賽，Yusuf Dikec和搭擋Şevval ïlayda Tarhan雖然敗給對手，只奪下銀牌，但卻因為一張沒有穿戴任何輔助裝備就射擊的相片，而在網路上竄紅。
賽後接受日本媒體《共同通訊社》的訪問時，談到何時發現自己爆紅，Yusuf Dikec表示，自己平時其實很少使用社群平台，所以當下是教練告訴他的。
原先Yusuf Dike並不太在意，但教練勸說至少要給一些回應，因此特地攜帶銀牌，來到艾菲爾鐵塔下，拍下照片並發到社群平台上。而就在拍攝當下，有眾多民眾包圍，並要求合照，而Yusuf Dikec此時才驚覺，自己好像真的爆紅了。
只拿銀牌不甘心 霸氣向對手喊話
有媒體報導指出，其實Yusuf Dikec過去曾是一名退役軍官，曾就讀安卡拉的憲兵軍校，也效力過土耳其國家憲兵隊，最後以「憲兵總司令部上級軍曹」的身分退役。在2001年後正式投入射擊運動賽事，本次巴黎奧運已是他第5次踏上五環殿堂，或許也是神情能如此自在的原因之一。
不僅奪下銀牌，而且還在網路平台上爆紅，這位土耳其射擊大叔可以說是名利雙收。不過Yusuf Dikec卻不甘於只拿下銀牌，在受訪時透露，自己曾向金牌選手喊話，說道：「我只是把金牌借給你到2028年。」誓言下屆奧運捲土重來的意味相當濃厚。
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巴黎奧運射擊混合團體10公尺空氣手槍決賽，Yusuf Dikec和搭擋Şevval ïlayda Tarhan雖然敗給對手，只奪下銀牌，但卻因為一張沒有穿戴任何輔助裝備就射擊的相片，而在網路上竄紅。
賽後接受日本媒體《共同通訊社》的訪問時，談到何時發現自己爆紅，Yusuf Dikec表示，自己平時其實很少使用社群平台，所以當下是教練告訴他的。
原先Yusuf Dike並不太在意，但教練勸說至少要給一些回應，因此特地攜帶銀牌，來到艾菲爾鐵塔下，拍下照片並發到社群平台上。而就在拍攝當下，有眾多民眾包圍，並要求合照，而Yusuf Dikec此時才驚覺，自己好像真的爆紅了。
只拿銀牌不甘心 霸氣向對手喊話
有媒體報導指出，其實Yusuf Dikec過去曾是一名退役軍官，曾就讀安卡拉的憲兵軍校，也效力過土耳其國家憲兵隊，最後以「憲兵總司令部上級軍曹」的身分退役。在2001年後正式投入射擊運動賽事，本次巴黎奧運已是他第5次踏上五環殿堂，或許也是神情能如此自在的原因之一。
不僅奪下銀牌，而且還在網路平台上爆紅，這位土耳其射擊大叔可以說是名利雙收。不過Yusuf Dikec卻不甘於只拿下銀牌，在受訪時透露，自己曾向金牌選手喊話，說道：「我只是把金牌借給你到2028年。」誓言下屆奧運捲土重來的意味相當濃厚。
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