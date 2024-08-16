土耳其射擊大叔超晚才驚覺自己爆紅！向對手喊：金牌只借你到2028

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▲土耳其51歲射擊選手Yusuf Dikec，出戰混合團體10公尺空氣手槍項目，但幾乎沒有佩戴裝配的模樣，引起網友熱議，且最後還和搭擋Şevval ïlayda Tarhan聯手拿下銀牌。（圖／翻攝自社群平台 X）

▲土耳其51歲射擊選手Yusuf Dikec，出戰混合團體10公尺空氣手槍項目，幾乎沒有佩戴裝配引起網友熱議，直到拿著銀牌去艾菲爾鐵塔拍照，吸引眾多民眾圍觀，才驚覺自己真的紅了。（圖／翻攝自IG）

土耳其射擊大叔超晚才驚覺自己爆紅！來自土耳其的51歲射擊好手Yusuf Dikec，因為決賽場上淡定的態度還有極為輕便的裝配，一瞬間在全世界爆紅，堪稱是本屆奧運的代表人物之一也不為過。根據日本媒體先前的報導指出，巴黎奧運射擊混合團體10公尺空氣手槍決賽，Yusuf Dikec和搭擋Şevval ïlayda Tarhan雖然敗給對手，只奪下銀牌，但卻因為一張沒有穿戴任何輔助裝備就射擊的相片，而在網路上竄紅。賽後接受日本媒體《共同通訊社》的訪問時，原先Yusuf Dike並不太在意，但教練勸說至少要給一些回應，因此特地攜帶銀牌，有媒體報導指出，其實Yusuf Dikec過去曾是一名退役軍官，曾就讀安卡拉的憲兵軍校，也效力過土耳其國家憲兵隊，最後以「憲兵總司令部上級軍曹」的身分退役。不僅奪下銀牌，而且還在網路平台上爆紅，這位土耳其射擊大叔可以說是名利雙收。不過