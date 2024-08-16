藍鳥低軌衛星準備升空！「第一金太空衛星ETF」00910狂漲逾10%

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美國科技股大幅反彈，帶動今（16）日亞洲的台日股市強勢上揚，股票型ETF走勢也跟著走高。其中，全台唯一一檔的太空ETF「第一金太空衛星ETF（00910）」開盤即上漲超過9%，盤中更漲超過10%，吸引投資人目光。00910是國內唯一一檔太空衛星主題ETF，受惠第一大成分股美國衛星電話服務供應商AST SpaceMobile，前一天收盤大漲逾50%。同時，美國聯邦通訊委員會（FCC）近日批准了AST SpaceMobile公司發射和運營，AST SpaceMobile宣布已將五顆藍鳥低軌衛星送達佛州準備發射，這對於Verizon和AT&T旗下的iPhone和Android用戶將帶來連結衛星網路功能，受到市場高度關注。第一金投信表指出，首批5顆商業衛星是在AST SpaceMobile位於德州米德蘭先進工廠建造，這批藍鳥衛星部署低軌衛星創記錄的商業通訊陣列面。2024年期間AST SpaceMobile，獲得了AT&T、Verizon、谷歌和伏得豐等企業額外戰略投資。此外，更與全球超過45家行動網路營運商簽訂協議，這些營運商現有用戶總數超過28億，包括沃達豐集團、AT&T、樂天行動等。太空星相關標的股價也因相關消息的帶動下上揚，並帶動00910跳空大漲，使得今日盤中股價上漲超過10%，最高來到22.5元，也是自2022年7/20成立以來最高。