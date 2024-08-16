引導城市邁向淨零　吳文彥：都設審議將關注這「三大面向」

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▲鳳山商場開發案之涼爽優質環境示意圖。(圖／高市府提供)

▲藍田國小光電板入口廣場示意圖。(圖／高市府提供)

▲前鎮區亞灣智慧科技大樓示意圖。(圖／高市府提供)

高雄市政府為引導城市邁向淨零轉型，率6都之先於今年6月3日公布「高雄市淨零城市發展自治條例」，積極運用都市設計導入淨零與永續原則，以建構生活轉型的友善環境，營造高雄為淨零韌性城市。都發局長吳文彥表示，未來都市設計審議時，將特別關注遮蔭涼適的步行空間、綠色基盤設施、以及推廣低碳運輸系統等三大面向，期望提升開發案的淨零友善措施。吳文彥表示，淨零城市發展自治條例第19條具體指出，在進行城市規劃時，應秉持減緩與調適並重原則，推動淨零環境實現，這目標與都發局推動都市設計審議制度理念不謀而合。吳文彥也指出，為提供良好的休憩步行環境，都審時會要求增加植栽綠化，營造樹蔭步道，鼓勵遮蔽設施降溫和設置街道家具等，例如美術館與農16地區，在都市設計基準內對於綠化程度、樹種、喬木生長環境都有具體規範，而鳳山區華泰段商場開發案，則是審議時著重涼爽優質的步行環境，因此結合大喬木、植栽、裝置藝術、立體花架整體營造人行環境。同時，為強化綠色基盤設施，推動設置綠色屋頂、太陽能光電板及滯洪設施等，如楠梓區藍田國小的工程案，設置100千瓦的光電貯能系統，維持校園至少8小時不斷電的目標，都市設計審議時，特別關注光電設施量體與整體校園景觀協調問題，以達到兼顧減碳與美觀目標。在楠梓區油廠段的大樓新建工程中，都市設計基準規定開發案要呼應半屏山自然生態景觀，具體設置低衝擊開發設施，所以申請單位保留既有喬木群，採用微滯洪下凹設計，增加自然入滲以提升保水性能，並設置生態池提供滯洪空間。都發局也說，推廣低碳運輸系統方面，前鎮區的亞灣智慧科技大樓開發案，從綠廊環境延續、都市防洪及降低都市熱島等三大面向著手，取得建築能效2級標章、銀級綠建築標章與銀級智慧建築標章等，打造淨零城市的示範建築，期盼藉由友善人行空間，未來結合城市大眾運輸系統，如捷運及輕軌等，達到淨零減碳的目標。吳文彥強調，淨零城市的發展是未來城市空間規劃上的趨勢，身為國內積極導入都市設計審議制度的先驅城市之一，高市的發展以逐步朝向淨零的目標邁進，後續將持續精進都市設計審議制度，打造高雄成為淨零永續的綠色城市。