地震前1天「夜空奇觀」曝光！雙北夜空4雲龍奔月　眾驚：天庭大戰

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▲照片可見月亮周圍呈現好幾條雲柱往上衝，月光被濃密雲層圍住的奇景，讓民眾感到驚奇又神秘，也有網友詢問是否是「地震雲」。（圖／翻攝自FB社團 我是新莊人許明偉）

▲ 地震專家郭鎧紋表示「今年地震特別多」，2024年以來，已經出現19起規模5以上的地震。（圖／翻攝自台灣地震監視）

▲臺灣剛好處於最大、也最活躍的環太平洋地震帶上，環太平洋地區本就是地震好發帶。（圖／中央氣象署提供）

昨（15）日傍晚17時06分，宜蘭近海發生芮氏規模5.7地震，全台狂搖30多秒！今（16）一早7時35分，國家警報再度響起，花蓮近海發生規模6.3地震，深度只有9.7公里，屬於極淺層地震，至7時45分，10分鐘內連續發生5起餘震，許多人被地震搖醒。有網友於地震前一日（14日）分享新莊區「夜空奇景」，，罕見景象讓網友驚喊：「天庭大戰了！」該網友在臉書「我是新莊人」社團上po文，放上好幾張夜空中雲柱沖天的照片，配文「目前的天空好特別」，可見月亮高掛，周圍呈現好幾條雲柱往上衝，月光被濃密雲層圍住的奇景，讓民眾感到驚奇又神秘。貼文一出，吸引不少網友按讚留言「真稀奇，第一次看到這種景觀！」、「嫦娥提早下凡了？」、「好像天庭宮殿，超特別」，也有網友詢問會不會是「地震雲」，表示「怪怪的」，沒想到隔日傍晚發生地震，雙北最大震度來到4級。然而，此奇景是否和地震有關連？中央氣象署解釋：，請民眾不用太擔心。但地震專家郭鎧紋表示「今年地震特別多」，並直言：，總共釋放約42.7顆原子彈的能量，若加上其它小型地震，今年總共已經釋放約，比起過去每年地震平均釋放約8顆原子彈能量多出許多。郭鍇紋也提及，本起地震和4月3日的花蓮強震無關，此次宜蘭地震為「獨立事件」。臺灣剛好處於最大、也最活躍的環太平洋地震帶上，