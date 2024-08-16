5名教授出線角逐中央大學第9任校長　10月中旬產生當選人

中央大學校長遴選委員會最近第2次會議決議通過5名校長候選人，包括中央大學光電科學與工程系教授孫慶成、中央大學研發長暨資訊工程系教授楊鎮華、東華大學電機工程系教授趙涵捷、中央大學工學院院長暨機械工程系教授蕭述三、中央大學物理系教授羅夢凡，預計10月中旬從中選出校長當選人，報請教育部後在明年2月正式上任。
中央大學表示校長遴選委員會表示，今年4月19日至6月19日公開徵求第9任校長人選，7月23日第2次會議決議通過孫慶成、楊鎮華、趙涵捷、蕭述三、羅夢凡等5名候選人，預計9月25日在教研大樓羅家倫講堂舉辦校長候選人治校理念座談會，屆時5名候選人將依規定而向全校教職員生闡述治校理念與抱負，並與教職員生進行意見交流。
國立中央大學校長遴選委員會指出，5名候選人在治校理念座談會結束後經過校務會議進行認可投票，通過認可門檻的候選人，則將回到遴委會逐一進行深度面談，預計於10月中旬選出校長當選人，後續報請教育部聘任，明年2月正式上任。
中央大學校長遴選委員會指出，5名候選人資料、活動相關訊息可參閱中央大學校長遴選專區網頁。
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國立中央大學校長遴選委員會指出，5名候選人在治校理念座談會結束後經過校務會議進行認可投票，通過認可門檻的候選人，則將回到遴委會逐一進行深度面談，預計於10月中旬選出校長當選人，後續報請教育部聘任，明年2月正式上任。
中央大學校長遴選委員會指出，5名候選人資料、活動相關訊息可參閱中央大學校長遴選專區網頁。