圭賢瞞SJ成員偷代言台灣觀光！遇大地震狂晃嚇壞：要先抓褲子逃跑

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▲▼圭賢在現場玩起戳戳樂，還品嘗蛋餅和豆漿。（圖／記者朱祖儀攝）

韓流帝王Super Junior今（16）日開始一連3天在台北小巨蛋開唱，觀光署看中他們的人氣，邀請成員圭賢擔任韓國市場台灣觀光代言人，圭賢今早也出席記者會，透露這2天碰到大地震，昨天因為在拍攝，沒有特別的感覺，不過今早發生規模6.3地震，他當時在飯店裡面，覺得非常搖晃，心想「現在要逃跑嗎？」被問到如果當下裸睡，會選擇穿上衣還是穿褲子逃跑，他忍不住笑說「我不會裸睡，但如果真的要選會先穿褲子。」圭賢不僅因為演唱會經常到台灣，私下也在自己的YouTube頻道上傳在台灣的VLOG，這次成為台灣觀光代言人讓他非常開心，認為自己現在有使命感了，要讓世界各地的韓國人都知道台灣的美。圭賢在現場還玩起戳戳樂，回答和台灣有關的問題，並品嘗蛋餅配豆漿，因為蛋餅放比較久，他忍不住笑說「蛋餅（溫度）好冷」，吃到台灣童年零食跳跳糖，也讓他覺得很有趣，不斷讓嘴裡發出「啵啵啵」的聲音，畫面看起來非常童趣。由於昨天和今天都發生有感地震，圭賢表示，對今天早上7點多的大地震特別有感，「我當下感覺整個飯店都在晃，一直在想到底要不要逃跑？」而被問到如果當下裸睡，逃跑前會先穿上衣還是褲子？圭賢隨即強調，「我才不會裸睡」，但如果真的要選，應該會先穿褲子，但下秒也無奈笑說「這個問題很奇怪！」先前圭賢來台灣拍VLOG，品嘗許多台灣美食，就有餐廳看中他的人氣推出「圭賢套餐」。今天圭賢被問到，如果真的要推出「圭賢套餐」，會選擇哪3種台灣美食，他思考很久之後，分別選出牛肉麵、油條豆漿和起司蛋餅。而今晚就要和SJ成員一起開演唱會，一早卻先接下「台灣觀光代言人」的身分，其他成員難道不會生氣嗎？圭賢笑說，自己至今都還在保密，「成員還不知道，我怕他們會生氣。」讓現場瞬間笑成一片。