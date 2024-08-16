林郁婷狂簽4小時不累！粉絲拿出「結婚證書」、「戒指」當場嚇到

林郁婷在這次巴黎奧運拳擊項目奪金，她昨日出席新北市政府所辦的奧運選手簽名會，吸引大批粉絲到場，現場幾乎有超過500位以上的民眾索取簽名跟合影，林郁婷人氣超旺，甚至有粉絲要求「戴戒指」、「結婚證書」，讓她跟教練曾自強都很驚訝。林郁婷說：「昨天真的被嚇到，簽名超過4小時，回國受到這樣的歡呼，讓我也有點意外，沒想到第一個就這樣，不過寵粉無極限，希望大家持續關注體育。」
林郁婷被稱為台灣女兒 突破性別爭議
林郁婷這次被國際拳總場外風波影響，由於國際拳總針對林郁婷選手及另位阿爾及利亞選手的參賽資格出質疑，這也讓外界多方攻擊，但她仍堅持出賽奪金，並表示不提告相關人士指控，選擇用金牌回應。
林郁婷昨日下午3時30分出席在新北市政府舉辦的「台灣驕傲、新北榮耀」奧運選手簽名會」，只見林郁婷一出場，現場粉絲都瘋狂，不斷推擠，並且尖叫聲連連。
而林郁婷表示：「昨天簽名會感謝大家支持，看到現場這麼多粉絲很熱情，我也第一次感受到對於體育運動、選手這麼熱愛，當然『寵粉無極限』希望這些粉絲繼續支持我們體育選手，當然這些時間，沒有比教練的訓練來得操。」
被看到粉絲使出「戒指」、「結婚證書」要她「畫押」，林郁婷說：「平常比較少追星，對這些套路比較不熟悉，那其實當下蠻驚訝的，想說怎麼會這樣，第一位給我的驚喜就這麼大，還有結婚證證書的，我就『沒關係，我簽別的就好』。」
林郁婷也驚訝自己的影響力，自己沒想過「一舉一動被關注」，所以也感謝未來粉絲支持，發言也會比較謹慎，而林郁婷也感謝體育署「典藏數位文物單位」幫忙，不僅連獎牌、拳擊鞋等都可以幫忙保存跟紀錄。
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林郁婷這次被國際拳總場外風波影響，由於國際拳總針對林郁婷選手及另位阿爾及利亞選手的參賽資格出質疑，這也讓外界多方攻擊，但她仍堅持出賽奪金，並表示不提告相關人士指控，選擇用金牌回應。
林郁婷昨日下午3時30分出席在新北市政府舉辦的「台灣驕傲、新北榮耀」奧運選手簽名會」，只見林郁婷一出場，現場粉絲都瘋狂，不斷推擠，並且尖叫聲連連。
而林郁婷表示：「昨天簽名會感謝大家支持，看到現場這麼多粉絲很熱情，我也第一次感受到對於體育運動、選手這麼熱愛，當然『寵粉無極限』希望這些粉絲繼續支持我們體育選手，當然這些時間，沒有比教練的訓練來得操。」
被看到粉絲使出「戒指」、「結婚證書」要她「畫押」，林郁婷說：「平常比較少追星，對這些套路比較不熟悉，那其實當下蠻驚訝的，想說怎麼會這樣，第一位給我的驚喜就這麼大，還有結婚證證書的，我就『沒關係，我簽別的就好』。」
林郁婷也驚訝自己的影響力，自己沒想過「一舉一動被關注」，所以也感謝未來粉絲支持，發言也會比較謹慎，而林郁婷也感謝體育署「典藏數位文物單位」幫忙，不僅連獎牌、拳擊鞋等都可以幫忙保存跟紀錄。
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