林郁婷狂簽4小時不累！粉絲拿出「結婚證書」、「戒指」當場嚇到

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▲「台灣的女兒」林郁婷在簽名會上來者不拒，還滿足粉絲的「求婚願望」，笑翻網友「這是韓星簽售會吧」。（圖／NOWnews）

林郁婷在這次巴黎奧運拳擊項目奪金，她昨日出席新北市政府所辦的奧運選手簽名會，吸引大批粉絲到場，現場幾乎有超過500位以上的民眾索取簽名跟合影，林郁婷人氣超旺，林郁婷這次被國際拳總場外風波影響，而林郁婷表示：林郁婷也驚訝自己的影響力，自己沒想過「一舉一動被關注」，所以也感謝未來粉絲支持，發言也會比較謹慎，而林郁婷也感謝體育署「典藏數位文物單位」幫忙，不僅連獎牌、拳擊鞋等都可以幫忙保存跟紀錄。