金門查緝中國快艇釀2死！海巡艇長、駕駛不起訴　海委會回應了

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海巡署2月14日在金門查緝中國快艇，因發生碰撞造成2名中國漁民身亡，海巡巡防艇長和駕駛被依過失致死罪送辦。金門檢方調查後認定巡防艇未故意衝撞、快艇翻覆可能出於危險駕駛、船隻不安全等，今（16）日依罪證不足不起訴。對於檢方不起訴，海洋委員會表示，對未及錄影蒐證致家屬哀痛，除多次向社會及家屬表達歉意，並全面精進執法技巧，盡最大的努力，避免類案再度發生。海巡署發布新聞稿指出，「金門 0214 事件」歷經6個月的偵查，今日金門地檢署偵查終結，對海巡執法人員均為不起訴處分，承辦檢察官客觀調查相關事證，確認海巡並無違法行事。對於海巡人員依法行政，堅守崗位維護國人權益，海委會籲請各界持續給予支持鼓勵。海委會指出，本案因涉人員死亡，海委會第一時間即指示海巡署循傳統民俗為籌辦祭儀，早晚馨香祭拜亡者，直到上（7）月 30 日雙方簽署協商紀要，我方完成有關程序，將遺體交還陸方為止，未曾中斷；而考量三無船人員皆為經濟上弱勢，海委會同時協調關心海巡與兩岸良性互動的企業家、熱心人士捐贈遇難者家屬慰問金，展現我方人道關懷立場，給予家屬最大程度的撫慰，盼望亡者安息、生者安心。海委會表示，對中國方面釋放胡姓釣客感到欣慰，也樂見兩岸持續堆疊善意，希望陸方在完成有關程序後，儘速釋放澎湖籍「大進滿 88」洪姓船長及漁船，恢復既有協同執法機制，合作維護海洋秩序，相互投入救生救難等工作，共創兩岸人民的最大福祉。對於海巡執行取締三無船過程中，不幸發生 2 名大陸人士死亡意外，海委會對此感到難過不捨，對於未及錄影蒐證致家屬哀痛，海巡署除多次向社會及家屬表達歉意，並全面精進執法技巧，盡最大的努力，避免類案再度發生，海委會也呼籲陸方有效管理違法船舶問題，恢復事件發生前兩岸海域之平靜！