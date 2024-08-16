相揪周末哈瑪星呷冰！「大港閱冰」週末登場

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▲使用iPASS MONEY APP領券，單筆消費滿百可領50元回饋。（圖／一卡通公司提供）

▲觀光局公布大港閱冰總名單。（圖／高市府觀光局提供）

2024「大港閱冰」冰品嘉年華，將於8/17至8/18於哈瑪星捷運站及輕軌站前的「新濱・駅前」廣場舉辦，共有45家特色冰店及美食餐車，囊括傳統圓仔冰、八寶冰、水果冰、日系雪花冰、刨冰、義式冰淇淋等，各式美味冰品一應俱全。特別的是，此次全場域都能使用電子支付，使用iPASS MONEY APP領券，單筆消費滿百可領50元回饋。觀光局長高閔琳表示，為保障民眾安心品嚐美食，參與市集活動的冰品店家，皆已通過衛生局檢驗，感謝衛生局團隊大力協助及店家全力協助及配合。此次活動有各式優惠活動，例如只要於一卡通 iPASS MONEY APP中輸入活動專屬優惠券代碼「大港閱冰」即能領取50元優惠券。於活動期間使用一卡通iPASS MONEY APP在指定店家，掃描一卡通 TWQR 立牌付款，單筆消費滿100元，即可於隔日兌換優惠券，兌換成功50元儲值金將直接返還至iPASS MONEY帳戶，數量有限，送完為止。為鼓勵民眾愛護環境減少碳排，活動現場提供環保餐具，租借就可獲取限量的冰品折扣券50元。票選人氣冰品店家，活動好康再加碼，消費滿額就有機會獲得大港閱冰高雄熊鑰匙圈、扭蛋機抽獎等好禮；活動現場拍照打卡分享，就有機會獲得限定口味乖乖一包等。觀光局表示，市集活動節目精彩，有適合闔家觀賞的魔術秀與小丑氣球秀；特別邀請高雄獨立創作樂團主唱鄒軒宇，與駐唱才女蔡晴如至現場演唱。另外，民眾也可於舞台互動時間體驗樂趣。觀光局建議，活動現場周邊停車空間有限，請民眾不要開車，多利用大眾運輸，搭乘捷運或輕軌至哈瑪星站，出站（捷運哈瑪星站2號出口）即可抵達活動現場，免去停車及塞車煩惱。相關活動訊息可上高雄旅遊網查詢。