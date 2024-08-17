王祖賢歌聲如何？她唱齊秦經典曲　一開口讓影迷嚇呆：上帝很公平

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▲▼王祖賢重新演繹齊秦的〈思念是一種病〉，節目片段再度被翻出，引發網友熱議。（圖／翻攝自康熙萬事屋微博）

▲王祖賢（左）、齊秦曾經愛得轟轟烈烈，可惜有緣無分。（圖／翻攝自微博）

57歲傳奇巨星「永遠的聶小倩」王祖賢，2004年拍完唯一一部大陸片《美麗上海》後宣布息影，目前定居加拿大修習佛法，逢年過節或心血來潮才會使用社群媒體問候影迷。王祖賢從影多年，大銀幕空靈形象成為經典，不過她也曾經登台演唱歌曲，詮釋當時男友齊秦的代表作〈思念是一種病〉，網友聽完表示：「上帝是公平的」、「還是乖乖演戲就好！」王祖賢1989年在某節目片尾開金口，翻唱當時男友齊秦剛發行、收錄於專輯《紀念日》中的〈思念是一種病〉，王祖賢以一頭蓬鬆捲髮、大濃妝和俐落褲裝的造型現身攝影棚，跟著預先灌錄好的音樂對嘴演唱，搭配幽暗的燈光、窗台布景，頗有氣氛，只是女神的歌喉算是業餘，還不到動聽、悅耳的程度。聆聽王祖賢的嗓音，較為扁平、沒有共鳴，比較像念歌，網友議論：「有種又難聽又好聽的感覺」、「唱得很好看」、「藝術是不能勉強的」、「思念是一種餅」、「唱出了生無可戀的樣子」、「林青霞唱歌跟王祖賢一樣好聽，上天果然是公平的」、「美女唱歌跑調真的很減分」、「到底是哪一種餅」、「殷琦應該就是模仿這一段！」也有網友緩頰：「總比現在很多長得像路人的通告咖，唱得荒腔走板要好多了」、「好美的眼眸」、「只要是女神唱的，其他的我難道會在乎嗎」、「頗有鄰家姊姊唱歌自娛的親和力」、「很萌的唱法」、「又不是專業的，雖然唱得不太好，但看她很自信的唱也是佩服」、「我還是喜歡的...」齊秦當年和王祖賢愛得濃烈，但小倆口都是大明星，工作繁忙，見面時間非常少，齊秦為抒發思念之情，譜曲、填詞完成〈思念是一種病〉獻給女友，齊秦曾經在節目上表示，王祖賢跟他說很喜歡這首歌，所以自己讓女友唱唱看，但齊秦聽完後忍不住說：「妳不要唱了！還是我自己唱...」