墾丁21年名店拋震撼彈！「冒煙的喬」9/2結束營業：無法克服挑戰

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▲「冒煙的喬」發出結束營業公告。（圖／翻攝GoogleMaps）

又有觀光地區的名店宣布停止營業！在墾丁經營長達21年的連鎖美式餐廳「冒煙的喬」，宣布將於9月2日結束營業，並將對店內傢俱舉辦拍賣，自去年墾丁麥當勞結束營業後，又有墾丁名店停業，也讓大批遊客感到不捨。「冒煙的喬」在2003年時進軍墾丁，成為許多民眾到墾丁遊玩一定吃過的餐廳，更在10年前搬遷至大灣路，超大店面、還附有停車場，也成為團體客出遊首選。不過今（16）日「冒煙的喬」墾丁大灣店突然發出聲明，宣布將在9月2日正式結束營業，「此外，「冒煙的喬」也表示，將會拍賣店內所有家俱及布置物，歡迎有興趣的人可以聯繫，也非常歡迎大家繼續光臨我們高雄及台中各分店。停業消息曝光後，也吸引大批曾前往的遊客不捨留言，「墾丁再也吃不到冒煙的喬⋯惋惜了」、「謝謝冒煙的喬大灣店」、「很可惜，但衷心感謝團隊為墾丁的付出和貢獻」、「在這裡有好多美好的回憶」。事實上，「冒煙的喬」背景為「AMY’S活力休閒餐飲系列」，由創辦人AMY於1984年創立，以不同主題餐廳為企業經營特色，旗下餐飲品牌包含美式餐廳「Amy's Beer House活力啤酒屋」、中菜「上海弄堂」、美墨餐廳「冒煙的喬」、歐陸餐廳「瑪瑪米亞Mamamia」、輕食餐廳「馬弟瓦特」、甚至還有旅宿「冒煙的喬雅客旅店」、傢具品牌「Q Garden」，規模最高時員工數約200人，年營業額約三億元，當時堪稱在南台灣是頗具規模的餐飲集團，但是近幾年多個品牌都已結束，僅剩「冒煙的喬」、「冒煙的喬雅客旅店」、「Q Garden」，以及由Mamamia與冒煙的喬轉型的外燴團隊。