炎亞綸被爆料節目上「跟女配對害她失格」！本尊親上火線2點回嗆

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▲ 炎亞綸被網友爆料， 本尊親上火線回嗆2點。（圖／翻攝Threads）

▲電視台門口突然出現「炎亞綸欠錢還錢」紅布條，炎亞綸經紀方回應：「陸續收到表明是幫派的人員，說是要代替香港電影公司來索取賠償整部電影的製作費用。」（圖／記者吳翊緁攝影）

炎亞綸因為MeToo風暴沉寂14個月，正式宣告以《Q18量子預言》復出，只不過引起不少是非，昨（15）日有黑轎車在電視台拉起「欠錢還錢」紅布條，經紀公司回應遭黑道找上門，現又有網友在Threads（脆）爆料，他在節目《王子的約會》跟一位女生配對後直接消失，他不忍直接回覆「2點說明」揭內幕。網友在Threads（脆）留言，「以前有一個節目叫《王子的約會》，炎亞綸配對成功後，直接消失。害女方失去聯誼資格。」此爆料引起許多討論，兩派網友開戰，有些人認為這只是節目劇本，另一派的人則留言討論炎亞綸復出問題，認為他有過往黑歷史，為何可以復出。而炎亞綸在Threads（脆）十分活躍，他日前跳出來吐官司纏訟的心聲，這次也直接回覆網友，「第一那是節目安排好的，第二我們後續在製作組安排下出去過，你是比較希望知道台灣製作節目的內幕還是？」他火力全開回覆，目前有6千個讚支持。事實上，炎亞綸在打官司期間陷入低潮，坦言有想過在很不錯的點離開，並且尋求玄學找尋心裡平靜，還將本名「吳庚霖」改成「吳秉孺」改運，挑選「孺」原因是老師建議他屬牛，需要老鼠來幫忙。他日前也在七夕浪漫認愛，告白和對象已經交往3年，「他算是目前感覺起來，是我願意全部給出去的人。」