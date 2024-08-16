高慧君惡疾纏身3年現身！罹患甲狀腺低下暴肥　眼斜視開2次刀續命

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▲羅美玲現身《超級冰冰Show》高歌，告訴大家：「我回來了。」（圖／民視提供）

▲郭忠祐（左）、蔡亞露兩人對唱，帶來精采的演出。（圖／民視提供）

許久不見的高慧君驚爆惡疾纏身3年，之前罹患「甲狀腺低下」先吃類固醇治療發胖，拍《我願意》時一度胖到70公斤，最嚴重的還造成眼睛斜視開了兩次刀，開刀後幾乎完全停工，她如今終於調養好，登上節目《超級冰冰Show》，主持人白冰冰相當不捨還擁抱了她一下，陽帆則是說現在沒事平安健康最重要。樂觀正向的高慧君還提到生病期間，媽媽的帕金森氏症更嚴重了，就在家照顧媽媽，還自豪現在居家照護老人她可是看護高手，也謝謝大家關心，現在都很好。節目中剛發片的蔡佳麟帶來新歌《堅持到底》，渾厚嗓音迷倒無數人。動感歌姬蔡亞露這次帶來啦啦隊國歌Mickey跟改編的《愛一直閃亮》，邊唱邊跳還被啦啦隊拋飛空中，賣力演出博得滿堂彩。八點檔男星郭忠祐有憨厚形象，帥氣深情演唱《最後的溫柔》讓人看到他多情的一面，其中白冰冰特別大力介紹的歌手七郎，在南部可是南霸天等級，鼻腔共鳴的特殊唱腔，一開口果然讓大家驚豔。可愛的Give me five少女隊、曹晶晶帶來《日不落》、《舞孃》，平均14、15歲少女，超萌唱跳讓全場冒出粉紅色泡泡，每次出場都是讓網友留言「被電到」、「無敵可愛」瘋狂洗版。民視每周六晚上八點《超級冰冰Show》由白冰冰、陽帆主持，本周大牌秀邀請到羅美玲、高慧君2位實力派唱將來到節目中，以及實力派歌手蔡佳麟、郭忠祐、七郎、蔡義德、方千玉、陳思瑋、蔡亞露、明亮等來到節目中。