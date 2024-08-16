21歲帥兒謝展榮成黑馬有望入圍金鐘！謝祖武吐實話：我沒有看好他

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▲謝祖武出席公益活動，談到教育方式十分開明。（圖／記者林奕如攝影）

▲謝展榮（左3）在《有生之年》飾演方志友（左1）、鄭元暢（左2）兒子。（圖／翻攝臉書）

21歲謝展榮承襲謝祖武衣缽踏入這一行，處女作《有生之年》飾演鄭元暢、方志友兒子，外界看好是黑馬，有望入圍金鐘最佳新人。謝祖武今（16）日出席創世「撐舟勇士」公益活動，對於兒子能否入圍，他直言：「我沒有看好他，我有發群組，要大家把入圍這件事忘記，對這個不要太期待，（能不能入圍）那是別人對你想法，自己要把戲演好最重要。」謝祖武以自己為例，當時他在馬尼拉「亞洲電視大獎」奪下視帝，自己根本沒想過會得獎，還是電視台突然通知要去典禮，他才知道。不過若兒子真入圍，是否一起走紅毯，謝祖武則笑回：「這是他的工作，自己努力的。」他也說，兒子不會跟他討論金鐘，絕大部分聊工作，都是談角色詮釋，突然自嘲：「我們好慘，父子之間只剩下工作可以聊，他小時候都會跟我去動物園買麥當勞。」兒子謝展榮演技自然清新，成為潛力新星，謝祖武對他管教採開明方法，也不會管制異性朋友交往，「我像他這年紀，爸媽也沒有問我，都是看報章雜誌知道我跟誰走得比較近。」若有一天兒子有緋聞，他直接笑回：「我等待這一天，若真的兒子跟女生步入同一個家門，也不要聯想太多，我完全尊重他，他已經成年，要為自己負責任。」兩人至今沒有同台演戲，謝祖武表示，「目前不會有這想法，我靠他提拔，他就跟任何一位同事一樣值得合作，是可敬對象。」他認為，真父子演父子，其實是挑戰，可以演對手，演敵對兩方。兒子成年後沒跟他拿過錢，打工賺錢養自己，謝祖武培養兒子獨立：「他（兒子）過得不能說拮据，就是有一點節省，老婆去他宿舍看有一整排罐頭，所以會帶一些食物過去。」老婆總是擔心兒子，所以會偷偷塞錢，「我太太最常跟兒子說『不要讓你爸爸知道』。」