超狂普渡！清心福全推「4款泡麵手搖」：好兄弟有福了　全場看傻

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▲清心福全表示，普渡祭拜泡麵的同時也可以搭配鮮奶茶，因此提出4種手搖飲搭配泡麵的組合。（圖／取自清心福全臉書粉專）

一年一度的中元節即將在18日到來，許多民眾都已經準備好泡麵、餅乾等供品準備普渡。知名手搖飲品牌「清心福全」今（16）日就發文，透露4種「手搖飲鬥泡麵」的神奇組合，將統一泡麵與鮮奶茶結合成「全新滋味」，表示：「中元宇宙的好兄弟們有福了，每年都在吃泡麵，今年吃不膩了～」貼文曝光立即讓一票網友看傻。清心福全今日在臉書粉專以「手搖飲鬥泡麵－創意指南」為題，表示中元普渡將至，過去許多民眾都是準備泡麵當供品，但今年清心想出一個「鬼點子」，祭拜泡麵的同時也可以搭配鮮奶茶，因此提出4種手搖飲搭配泡麵的組合。清心福全按照不同口味列出搭配，首先是「經典原味」，；第二是「香濃重口」，；第三是「美味清爽」，；最後是「小資最愛」，清心福全還提醒，鮮奶系列飲品「中杯泡一碗剛剛好」，記得使用無糖溫熱的鮮奶茶，且加熱至冒煙即可，請勿煮沸，泡麵調味包、加料項目則依個人口味斟酌調整即可，「讓前世都是美食家的貪吃鬼，澎派渡中元！」貼文一出，讓不少網友被這4個神奇搭配嚇傻，紛紛直呼「不要玩食物啊」、「必勝客的研發團隊改到清心福全上班了嗎？」、「看完我覺得我的胃在翻攪」。但也有人躍躍欲試，「原來還有這樣的隱藏版」、「珍珠奶茶泡麵很好吃的感覺」。