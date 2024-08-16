塔克辛么女上位！泰國新總理今出爐　成泰國第二位女性總理

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泰國總理賽塔（Settha Thawisin）14日遭到憲法法庭撤職，為泰黨在今（16）日的國會眾議院選舉總理的大會上提名前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）作為新任總理，泰國時間上午11點20分左右進行投票，現年37歲的貝東丹將接棒成為總理，泰國將出現史上第二位女性總理，以及史上最年輕的總理。綜合泰國媒體報導，目前泰國眾議院共有493位眾議員，新總理必須獲得過半，也就是247票支持，而貝東丹所屬為泰黨（Pheu Thai）為首的11黨聯合政府共有314席，因此貝東丹將成為總理。貝東丹是泰國前總理兼為泰黨創辦人塔克辛的么女，塔克辛的妹妹盈拉（Yingluck Shinawatra）也曾當過總理，因此貝東丹將成為家族中的第三位總理。據悉，由為泰黨為首的聯合執政黨共有10個黨派，其他黨派都沒有推出候選人，並且第三大黨也同意由貝東丹擔任總理，而國會最大黨前進黨（MFP）則正面臨被解散和資深黨員被禁止參政10年的危機，因此外界事前便推論貝東丹一定會當選。貝東丹是塔克辛的么女，出生於曼谷的她在國外名校畢業後回國，嫁給商界大亨並陸續生下兩個小孩，去年她首次投入政界，代表為泰黨角逐總理大選，但敗給前進黨的皮塔（Pita Limjaroenrat），幾經波折後，她仍在今（16）日被選為第31任泰國總理。