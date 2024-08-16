回顧美降息後半導體中長期漲相佳　法人：00891掌握2大AI命脈

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▲美國聯準會近1次降息後，半導體指數表現。（資料來源／Bloomberg）

美國公布7月生產者物價指數（PPI）增幅低於預期，進一步增進聯準會9月降息機率，美股主要指數勁揚，台股今（16）日也表現亮眼，站回22000點大關。中國信託投信表示，根據歷史經驗，聯準會降息後，全球主要半導體指數長期看漲，且AI持續火熱，台灣半導體業者CoWoS與IP設計服務動能強勁，可望在這波降息循環中受惠。中信投信ETF經理人張圭慧表示，根據彭博統計，觀察聯準會最近1次降息後，包含費城半導體指數、全球半導體前20大指數，以及00891所追蹤的「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」，皆有可觀漲幅，其中「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」於聯準會降息後2年漲幅高達128.5%，顯示降息有利半導體產業營運成長；而AI發展火熱，也有利於半導體業者營運表現。張圭慧指出，00891成分股囊括AI產業發展的兩大命脈：CoWoS製程與IP設計服務。目前CoWoS先進封裝預估產能強勁成長，但仍處供不應求狀態，顯示相關業者營運依舊有向上空間；先進製程對IP的需求數量也加倍，台灣IP設計業者可望迎來一波榮景，這波台股修正，也可發現最快反彈甚至創高的公司，就是AI相關產業。在基本面良好、獲利展望佳的情況下，投資人可布局半導體ETF，掌握AI長線發展的投資契機。