地震來超實用！LINE「1公認沒用功能」藏玄機　讓親友知道你活著

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▲過去民眾總認為LINE已讀功能讓人「壓力好大」，只要看過聊天室訊息，馬上就會顯示「已讀」字樣，但其實其中暗藏玄機。（圖／NOWnews資料照）

▲LINE是民眾日常使用的通訊軟體之一，在台灣擁有超過2100萬名用戶，穩居台灣通訊軟體市場的第一寶座。（圖／記者張嘉哲攝）

▲LINE的已讀功能可讓民眾透過「已讀」確認人員安全，也可更容易讓救難隊或親友知道有人還活著正等待救援。（圖／NOWnews資料照）

昨（15）日傍晚17時06分，宜蘭近海發生芮氏規模5.7地震，今（16）一早7時35分，花蓮近海再度發生芮氏規模6.3地震，加上大大小小的餘震，讓台灣民眾搖到「心驚驚」，第一時間在社群媒體「報平安」。有網友在社群媒體分享地震相關小知識，表示過去民眾總認為LINE已讀功能讓人「壓力好大」，只要看過聊天室訊息，馬上就會顯示「已讀」字樣，讓不想讀訊息卻不小心點開、或是感覺秒讀讓人害怕的網友，覺得此功能「根本不需要」。有人在社群媒體「Threads」上發文「一人一個地震小知識」，有網友留言：，事實上，「LINE已讀」是2011年3月11日東日本大震災發生後開發的功能，是311大地震時用來確認用戶是否安全的工具，，第一時間讓親友知道自己還活著！網友得知已讀功能的背後用意後，紛紛留言「原來設計初衷背後有洋蔥」、，據統計，LINE在台灣擁有超過2100萬名用戶，穩居台灣通訊軟體市場的第一寶座。LINE的宣傳部門曾在採訪中稱2011年日本發生災難級311大地震，導致無數人喪命甚至失蹤，Naver創辦人李海珍也因為在311大地震時無法及時聯絡家人，故在當年6月推出LINE的「已讀功能」，