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地震來超實用！LINE「1公認沒用功能」藏玄機　讓親友知道你活著

記者劉彦誼／綜合報導

▲網友在社群媒體分享地震相關小知識，平時大家認為「超沒用」的LINE已讀功能，地震時可派上用場。（圖／記者周淑萍攝）
▲網友在社群媒體分享地震相關小知識，平時大家認為「超沒用」的LINE已讀功能，地震時可派上用場。（圖／記者周淑萍攝）
昨（15）日傍晚17時06分，宜蘭近海發生芮氏規模5.7地震，今（16）一早7時35分，花蓮近海再度發生芮氏規模6.3地震，加上大大小小的餘震，讓台灣民眾搖到「心驚驚」，第一時間在社群媒體「報平安」。有網友在社群媒體分享地震相關小知識，表示平時大家認為「超沒用」的LINE已讀功能，其實背後暗藏感人玄機，地震時可以派上用場。

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過去民眾總認為LINE已讀功能讓人「壓力好大」，只要看過聊天室訊息，馬上就會顯示「已讀」字樣，讓不想讀訊息卻不小心點開、或是感覺秒讀讓人害怕的網友，覺得此功能「根本不需要」。

▲LINE可以貼圖用到飽的「超值方案」，即日起「進階型」訂閱用戶可享「主題」桌面用到飽，但加量也加價，進階型原本為600元一年，5/8後漲到為990元，一口氣要多390元。（資料照片，圖／記者陳明中攝）
▲過去民眾總認為LINE已讀功能讓人「壓力好大」，只要看過聊天室訊息，馬上就會顯示「已讀」字樣，但其實其中暗藏玄機。（圖／NOWnews資料照）
有人在社群媒體「Threads」上發文「一人一個地震小知識」，有網友留言：「LINE的已讀功能是日本為因應地震開發的」，事實上，「LINE已讀」是2011年3月11日東日本大震災發生後開發的功能，是311大地震時用來確認用戶是否安全的工具，災害發生時，若無法傳大量訊息，可以透過「已讀」表示平安，第一時間讓親友知道自己還活著！

網友得知已讀功能的背後用意後，紛紛留言「原來設計初衷背後有洋蔥」、「通訊不穩無法傳送大量數據的時候，簡單的已讀訊息真的可以讓你知道親人還活著」、「台灣在地震帶上，還是滿需要這個功能」，據統計，LINE在台灣擁有超過2100萬名用戶，穩居台灣通訊軟體市場的第一寶座。

▲LINE已經是台灣人日常使用的通訊軟體之一，常常有不少人都會用此聯繫親友、工作。（圖/記者張嘉哲攝）
▲LINE是民眾日常使用的通訊軟體之一，在台灣擁有超過2100萬名用戶，穩居台灣通訊軟體市場的第一寶座。（圖／記者張嘉哲攝）
LINE的宣傳部門曾在採訪中稱「LINE服務不是陌生交友工具，而是做為家人、朋友間的通訊工具推出的，為使通訊與實際交談的狀態更為相近，我們加上了用於提示訊息已經傳達給對方的已讀功能。」

2011年日本發生災難級311大地震，導致無數人喪命甚至失蹤，Naver創辦人李海珍也因為在311大地震時無法及時聯絡家人，故在當年6月推出LINE的「已讀功能」，讓民眾透過「已讀」確認人員安全，也可更容易讓救難隊或親友知道「有人還活著正等待救援」。

▲花蓮發生規模7.2地震，東半部災情嚴重，地震過後，有關「台灣哪裡最不怕地震」的相關話題再次發酵。（圖／記者陳明中攝）
▲LINE的已讀功能可讓民眾透過「已讀」確認人員安全，也可更容易讓救難隊或親友知道有人還活著正等待救援。（圖／NOWnews資料照）

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