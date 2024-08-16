瘦子在家當奶爸遇地震　超狂搖晃傻眼：女兒奶都吐出來了

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▲瘦子二女兒才剛出生沒多久就遇到地震，瘦子無奈的說地震晃到女兒都吐奶了。（圖／瘦子IG）

▲瘦子日前在本色祭表演，老婆Jennifer（右圖）也挺著孕肚到現場力挺，一家人相當有愛。（圖／瘦子IG、讀者提供）

饒舌歌手瘦子婚後「積極做人」，前年才剛迎來大女兒，上週又傳出二女兒平安出生的消息，正式和圈外人太太Jennifer晉升二寶爸媽。瘦子為了陪伴妻女也花更多時間在家庭上，昨（15）日下午宜蘭發生規模5.7地震後，瘦子也在限時動態中發文，表示地震搖到「女兒奶都吐出來了」，看起來相當無奈讓粉絲笑翻。昨日下午5點，宜蘭發生芮氏規模5.7地震，北部地區的民眾相當有感，晚間又陸續出現幾個明顯搖晃的地震，讓不少人被震得暈頭轉向。日前才喜迎二女兒出生、在家帶小孩的瘦子，感受到地震後也在限時動態發文：「搖一個女兒奶都吐出來了」，透露地震也影響了女兒的身體狀況。外型酷帥的瘦子其實是「女兒傻瓜」，過去他就曾在演唱會上分享，自己為了迎接女兒出生，早就練好換尿布的功夫。大女兒出生後，瘦子也說自己在家直接變成女兒的奴才，把女兒當「格格」侍奉，妻女的需求永遠是最優先的。至於是否考慮拚第三胎，瘦子說一切順其自然，但老婆Jennifer已經預告要封肚了，未來瘦子可能還是「女生宿舍」的唯一男成員。對於瘦子晉升二寶爸的好消息，本色音樂也回應：「天大的喜訊，謝謝大家的關心跟祝福，瘦子之後需要更努力工作跟做出更好的作品了。」