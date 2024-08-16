Tatum巴黎奧運未獲重用爭議延燒！Garnett逆風發言：這樣對他很好

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▲波士頓塞爾提克球星Jayson Tatum，成為繼「詹皇」LeBron James、「籃球之神」Michael Jordan後，第3位在同年度入選NBA最佳陣容、獲得NBA總冠軍，且奪下奧運金牌的球員。（圖／美聯社／達志影像）

2024巴黎奧運日前正式圓滿結束，美國隊最終在金牌戰上以98：87擊敗地主法國，也締造隊史在奧運會上5連霸的殊榮，寫下新里程碑。在今年NBA總冠軍賽上表現優異、並幫助塞爾提克奪下隊史第18座總冠軍的Jayson Tatum，順利入選本屆巴黎奧運美國男籃12人名單，但他卻沒有受到重用，而塞爾提克傳奇球星Kevin Garnett，稍早則在個人Podcast節目上，談到了Jayson Tatum在巴黎奧運上出場時間不多一事，Garnett說到：「Jayson Tatum不需要打太多時間，這真是太棒了。「當你贏得總冠軍時，你的休賽期會更短，其他人能得到4-5個月的休息時間。那你呢？可能只有2個月或2個半月，然後就要回到訓練室了。所以，」Kevin Garnett如此說到。