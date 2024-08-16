Tatum巴黎奧運未獲重用爭議延燒！Garnett逆風發言：這樣對他很好

2024巴黎奧運日前正式圓滿結束，美國隊最終在金牌戰上以98：87擊敗地主法國，也締造隊史在奧運會上5連霸的殊榮，寫下新里程碑。而美國男籃總教練Steve Kerr在本屆巴黎奧運的調度也受到不小討論，其中明星前鋒Jayson Tatum上場機會更是少之又少，讓許多專家與球迷不解，不過稍早塞爾提克傳奇球星Kevin Garnett則是逆風發言，認為這樣對Tatum反而是好事。
Tatum在巴黎奧運不受重用 6場比賽僅出賽4場
在今年NBA總冠軍賽上表現優異、並幫助塞爾提克奪下隊史第18座總冠軍的Jayson Tatum，順利入選本屆巴黎奧運美國男籃12人名單，但他卻沒有受到重用，6場比賽下來只出賽4場，其中3場是相對懸殊的比賽。金牌戰上美國對陣法國，Tatum也只打了11分鐘，且關鍵時刻多半坐在板凳上坐壁上觀，也讓許多專家對於主帥Steve Kerr的調度感到不解。
Garnett如今逆風發言 稱Tatum上場不多反倒是好事
而塞爾提克傳奇球星Kevin Garnett，稍早則在個人Podcast節目上，談到了Jayson Tatum在巴黎奧運上出場時間不多一事，Garnett說到：「Jayson Tatum不需要打太多時間，這真是太棒了。他剛剛打完總冠軍賽，我很開心看到他們不太需要Tatum，我很高興看到他真正得到了放鬆和休息。」
「當你贏得總冠軍時，你的休賽期會更短，其他人能得到4-5個月的休息時間。那你呢？可能只有2個月或2個半月，然後就要回到訓練室了。所以，Tatum剛剛贏下總冠軍，然後過了2-3週就要開始為國家隊做準備，還必須去參加訓練營，我能想像這對他來說有多麼困難。」Kevin Garnett如此說到。
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在今年NBA總冠軍賽上表現優異、並幫助塞爾提克奪下隊史第18座總冠軍的Jayson Tatum，順利入選本屆巴黎奧運美國男籃12人名單，但他卻沒有受到重用，6場比賽下來只出賽4場，其中3場是相對懸殊的比賽。金牌戰上美國對陣法國，Tatum也只打了11分鐘，且關鍵時刻多半坐在板凳上坐壁上觀，也讓許多專家對於主帥Steve Kerr的調度感到不解。
Garnett如今逆風發言 稱Tatum上場不多反倒是好事
而塞爾提克傳奇球星Kevin Garnett，稍早則在個人Podcast節目上，談到了Jayson Tatum在巴黎奧運上出場時間不多一事，Garnett說到：「Jayson Tatum不需要打太多時間，這真是太棒了。他剛剛打完總冠軍賽，我很開心看到他們不太需要Tatum，我很高興看到他真正得到了放鬆和休息。」
「當你贏得總冠軍時，你的休賽期會更短，其他人能得到4-5個月的休息時間。那你呢？可能只有2個月或2個半月，然後就要回到訓練室了。所以，Tatum剛剛贏下總冠軍，然後過了2-3週就要開始為國家隊做準備，還必須去參加訓練營，我能想像這對他來說有多麼困難。」Kevin Garnett如此說到。
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