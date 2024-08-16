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王齊麟台灣英雄派對獻唱送李洋！2年前就發單曲　不排斥進演藝圈

記者藍詩孟／綜合報導

▲王齊麟今日參加台灣英雄派對，當場清唱1首離別歌送給李洋，其實有好歌喉的他，2年前也曾發過單曲。（圖／直播畫面）
▲王齊麟今日參加台灣英雄派對，當場清唱1首離別歌送給李洋，其實有好歌喉的他，2年前也曾發過單曲。（圖／直播畫面）
羽球男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運上帥氣奪金，讓全台民眾齊聲歡呼。今（16）日下午王齊麟現身「台灣英雄派對」時，也表示很不捨要跟老搭檔李洋分開，當場獻唱一曲張惠妹的〈永遠的畫面〉送給人在國外度假的李洋；被問到不打球後是否會進軍演藝圈，王齊麟說自己的確很愛唱歌，目前的目標還是先以比賽取得好成績為主。

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▲▼王齊麟全文，他希望李洋退役後改變過於自律的個性，凡事輕鬆點。（圖／王齊麟臉書）
▲王齊麟（右）和好搭檔李洋（左）將分道揚鑣，他希望兩人未來在各自的領域上都能發光發熱。（圖／王齊麟臉書）
王齊麟今日下午出席「台灣英雄派對」，被問到有沒有甚麼想對老搭檔李洋說的話，他感性向李洋道謝，謝謝李洋一路以來的陪伴，也希望兩人未來在不同的領域上都能各自發光發熱。至於和新搭檔邱相傑默契如何？李洋說兩人搭配次數還不多，短期目標可能是先拚2年後的亞運，也希望4年後奧運還有機會代替台灣征戰。

不排斥踏入演藝圈？王齊麟2年前就發過這首單曲

另外，主持人也問到，王齊麟是否有在規劃退休後要踏入演藝圈，當歌手出唱片？王齊麟靦腆的說：「我自己怎麼沒有聽說？」他表示自己確實喜歡唱歌，但目前打算再戰4年，「那就是希望說之後，4年後如果真的有這個機會嘗試看看、玩玩看，任何選擇都可以試試看」。

王齊麟在現場也被拱唱歌，於是他選了張惠妹的經典曲目〈永遠的畫面〉，當場清唱，笑說是要送給李洋的離別歌。事實上，王齊麟曾在2年前發過單曲〈風箏〉，歌唱實力不容小覷。〈風箏〉MV觀看次數在YouTube累積突破13萬，當時動人的歌聲就吸引許多粉絲朝聖，也有網友笑說王齊麟根本是「被羽球耽誤的歌手」。

▲王齊麟，台灣英雄派對（圖／直播畫面）
▲王齊麟在台灣英雄派對上清唱張惠妹的〈永遠的畫面〉，送給人不在現場的李洋。（圖／直播畫面）

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