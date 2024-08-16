中秋疏運車票今日凌晨開賣　高鐵、台鐵共售出24.5萬張票

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今（2024）年的中秋節雖落在週二，但有不少民眾規劃請假1天就可以連休4天。為了因應連假人潮，高鐵與台鐵中秋疏運加開班次，分別是136加班車、66班列車，並於今（16）日凌晨起開賣車票，高鐵賣出14.3萬張票、台鐵賣出10.2萬張車票，雙鐵共賣出24.5萬張票。高鐵中秋疏運期間加開136班加班車，並於今日凌晨起開賣，高鐵截至今日上午11點前，已賣出14.3萬張車票。台鐵則是加開66班列車，今日凌晨起開賣，截至9點前已完成6.8萬筆、10.26萬張訂票。台鐵提醒，旅客完成訂票後，請務必在2日內付款購票，逾期未付款的車票，將在8/18早上9點重新釋出。另9/13、9/17加開實名制列車，8/17零點起開放身分證U、V以及設籍花東縣民，以及上開兩者的配偶與直系咧親一親等的民眾預訂車票。另截至早上9點為止，東部幹線車票台北往花蓮、台東方向，9/13的晚上6點到8點長途自強號仍有零星座位。其他時段及中短途均有座位。台東、花蓮往台北方向，9/15到9/17長途自強號各時段尚有餘位。南迴線高雄往台東、台東往高雄方向，9/13到9/15長途各時段自強號尚有餘位。