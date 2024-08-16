馬辣旗下火鍋週年慶！3天送「買一送一」　888元和牛、干貝吃到飽

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▲「問鼎快閃吃到飽」共有三種優惠專案，分別是「888元/1288元/1688元」起(晚餐及假日需酌加100元)，平日午餐只要888元起就可無限享受頂級和牛、美國無骨牛小排(肩)、天使大紅蝦、北海道大干貝、九孔鮑魚等。（圖／馬辣集團提供）

▲8月31日前參加「紅黃CP配」活動，並點購「問鼎快閃吃到飽」，美國菲瑞爆漿起司牛肉丸直接升級吃到飽。(圖／馬辣集團提供)

▲台北士林萬麗酒店的自助餐廳「士林廚房」7月推出的鱈場蟹吃到飽受到歡迎，現在活動延長到8月底，每週三、四的晚餐時段，都有鱈場蟹吃到飽。（圖／翻攝士林萬麗酒店臉書）

「馬辣集團」旗下知名宮廷火鍋「問鼎‧皇上吉祥」，強調真功夫湯底、頂級海陸食材，現慶祝「問鼎‧皇上吉祥」10週歲，祭出感恩方案，8月20日 起問鼎全台四家門店霸氣推出全新「快閃吃到飽」超值方案，平日午餐只要888元起就可享受頂級和牛、北海道干貝、九孔鮑魚、天使大紅蝦等70幾種頂級食材吃到飽，更狂的是，8月20日至8月22日限時3天將有「買一送一活動」，只要二人以上(含)提前預約參加任一「快閃吃到飽」超值方案，每人再贈「二人同行，一人免費吃到飽」招待券一張。「問鼎‧皇上吉祥」除了主廚精心研製的六種秘製宮廷湯頭外，還提供數十種頂級奢華食材滿足饕客的味蕾，本次推出的問鼎快閃吃到飽共有三種優惠專案，分別是「888元/1288元/1688元」起(晚餐及假日需酌加100元)，平日午餐只要888元起就可無限享受頂級和牛、美國無骨牛小排(肩)、天使大紅蝦、北海道大干貝、九孔鮑魚等奢華食材，還可無限享用手工鍋物配料、至少16種的哈根達斯冰淇淋通通吃到飽。除此，美國肉類出口協會也傾力支持，8月31日前參加「紅黃CP配」活動，並點購「問鼎快閃吃到飽」，鮮甜美味的「美國菲瑞爆漿起司牛肉丸」直接升級吃到飽。而消費「1288或1688吃到飽優惠專案」，按專案的不同，再送巨無霸手臂蝦一隻(每人贈送一隻，市價388元)或頂級鮮美的加勒比海大龍蝦一隻(每二人送一隻，市價1288元)。更優惠的是，，只要一張，人數越多，贈送張數越多。台北士林萬麗酒店的自助餐廳「士林廚房」，原本於7月每週有兩天供應鱈場蟹吃到飽活動，因受歡迎還加碼為每週四天晚餐時段。如今士林廚房為歡慶飯店的六週年慶，將鱈場蟹吃到飽活動延長到8月底，整個8月祭出「週一、週二高級和牛吃到飽」、「週三、週四鱈場蟹吃到飽」；另外中餐廳萬麗軒也推出招牌窯烤片皮鴨一吃僅900元+10%。