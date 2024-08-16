外銷訂單降！2廠逾百人放無薪假　勞動部：個別事業單位狀況

我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部今（16）日公布最新減班休息（無薪假）統計資料，實施事業單位一共268家、4617人，增減過後相較上期多出20家、180人。勞動條件及就業平等司副司長王金蓉接受《NOWnews今日新聞》記者電訪表示，主要的影響是在製造業當中的金屬機電工業，其中2家事業單位由於外銷訂單減少，各有100多人被迫放無薪假，但都屬於個別事業單位經營變動導致的情況。勞動部勞動條件及就業平等司今日公布最新減班休息（無薪假）統計資料，實施事業單位一共268家、4617人，是以製造業的156家最多，批發及零售業45家次之，往後依序則是住宿及餐飲業24家、支援服務業17家、運輸及倉儲業8家，以及藝術、娛樂及休閒服務業6家等。王金蓉表示，最新的減班休息事業單位、人數，增減過後相較上期多出20家、180人，主要影響是在製造業增加105人，當中金屬機電工業增加120人、資訊電子工業減少28人、化學工業增加11人、民生工業增加2人，值得一提的是金屬機電工業就有2家事業單位各有100多人放無薪假，月休天數1天至4天、實施3個月，其中1家是做「工具機廠」，還有1家是做「自行車零組件」，2家皆因外銷訂單減少，導致導致無薪假人數微幅上升，但都屬於個別事業單位經營變動導致的情況。另外，403地震重創花蓮，最新的實施減班休息共有56家事業單位、560人，相較上期增加12家、61人，王金蓉提到，當地放無薪假的事業單位與人數雖有些微升高，但都集中在比較小型的事業單位，例如遊覽車租賃、旅行社、住宿餐飲等，因此勞動部未來也會持續關注相關情況。