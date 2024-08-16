MLB／44歲老將Rich Hill仍不輕易言退！如今獲紅襪一份小聯盟合約

現年44歲的老將左投Rich Hill，在上個賽季走完與匹茲堡海盜隊伍的合約後，並未就此宣佈高掛球鞋，而是持續自主訓練維持身體狀態，期望能夠再度站上大聯盟舞台。而今（16）日根據美媒報導指出，波士頓紅襪將以一份小聯盟合約，簽下這名資深左投，厚植球隊投手深度，Hill也有望再度投回大聯盟。
Hill現年已44歲 仍不輕言退休
根據美媒《ESPN》報導，波士頓紅襪如今開出一份小聯盟合約給Rich Hill，雙方預計將在美國時間週日或下週一正式完成簽約，屆時Hill將會前往紅襪3A球隊報到，儘管年紀已不年輕，但他現在能夠拿出怎樣的表現，也令許多紅襪球迷相當期待。
Rich Hill是自2005年就加入到大聯盟，當時他自芝加哥小熊發跡，隨後生涯總共替13支球隊效力過，堪稱是一大「浪人」。上個賽季Hill為匹茲堡海盜隊和聖地牙哥教士隊效力，球季結束後並成為自由球員，Hill生涯戰績為90勝73負，自責分率則為 4.01，過去他也曾效力紅襪5個賽季，對於波士頓相當熟悉。
Rich Hill全盛時期在美聯、國聯都曾得到過單月最佳投手獎項，個人生涯也曾有幾次近乎完美的表現，包括了一次因九局下守備失誤而丟失的完全比賽，以及因延長局數的再見全壘打而錯失的無安打比賽等等。
美名記者日前指出 洋基、道奇皆曾對Hill感興趣
而事實上今年大聯盟賽季開打之前，Rich Hill曾獲得3份合約報價，不過他因為想花時間在兒子的少棒隊上而選擇拒絕。先前《紐約郵報》名記者Jon Heyman也曾指出，2大豪門球隊洋基與道奇，同樣對於簽下Rich Hill有興趣，不過如今Hill則確定將前往波士頓效力。
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根據美媒《ESPN》報導，波士頓紅襪如今開出一份小聯盟合約給Rich Hill，雙方預計將在美國時間週日或下週一正式完成簽約，屆時Hill將會前往紅襪3A球隊報到，儘管年紀已不年輕，但他現在能夠拿出怎樣的表現，也令許多紅襪球迷相當期待。
Rich Hill是自2005年就加入到大聯盟，當時他自芝加哥小熊發跡，隨後生涯總共替13支球隊效力過，堪稱是一大「浪人」。上個賽季Hill為匹茲堡海盜隊和聖地牙哥教士隊效力，球季結束後並成為自由球員，Hill生涯戰績為90勝73負，自責分率則為 4.01，過去他也曾效力紅襪5個賽季，對於波士頓相當熟悉。
Rich Hill全盛時期在美聯、國聯都曾得到過單月最佳投手獎項，個人生涯也曾有幾次近乎完美的表現，包括了一次因九局下守備失誤而丟失的完全比賽，以及因延長局數的再見全壘打而錯失的無安打比賽等等。
美名記者日前指出 洋基、道奇皆曾對Hill感興趣
而事實上今年大聯盟賽季開打之前，Rich Hill曾獲得3份合約報價，不過他因為想花時間在兒子的少棒隊上而選擇拒絕。先前《紐約郵報》名記者Jon Heyman也曾指出，2大豪門球隊洋基與道奇，同樣對於簽下Rich Hill有興趣，不過如今Hill則確定將前往波士頓效力。