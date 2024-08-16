MLB／44歲老將Rich Hill仍不輕易言退！如今獲紅襪一份小聯盟合約

我是廣告 請繼續往下閱讀

現年44歲的老將左投Rich Hill，在上個賽季走完與匹茲堡海盜隊伍的合約後，並未就此宣佈高掛球鞋，而是持續自主訓練維持身體狀態，期望能夠再度站上大聯盟舞台。根據美媒《ESPN》報導，，儘管年紀已不年輕，但他現在能夠拿出怎樣的表現，也令許多紅襪球迷相當期待。Rich Hill是自2005年就加入到大聯盟，當時他自芝加哥小熊發跡，隨後生涯總共替13支球隊效力過，堪稱是一大「浪人」。上個賽季Hill為匹茲堡海盜隊和聖地牙哥教士隊效力，球季結束後並成為自由球員，Rich Hill全盛時期在美聯、國聯都曾得到過單月最佳投手獎項，個人生涯也曾有幾次近乎完美的表現，而事實上今年大聯盟賽季開打之前，Rich Hill曾獲得3份合約報價，不過他因為想花時間在兒子的少棒隊上而選擇拒絕。