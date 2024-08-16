莊智淵與林昀儒會見總統！賴清德遞「鳳梨」慰勞　桌球教父笑開懷

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本屆巴黎奧運中華隊選手取得2金5銅的佳績，總獎牌數為歷屆次高，總統府今（16）日下午1點迎接奧運代表選手、下午3點將舉行「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」大遊行活動。賴清德總統目前已經來到現場，與選手進行談話，賴總統在席間也展現親和力，將一盤鳳梨遞給莊智淵，「桌球教父」見狀也笑了出來，現場氣氛相當歡樂。多年來都是我國桌球代表人物的莊智淵，在本屆巴黎奧運賽會之後，將結束自己奧運選手生涯，他今天也隨中華隊選手們來到總統府參加英雄派對，接受賴清德總統的接見。席間，只見他和林昀儒、高承睿等中華男子桌球代表隊成員專注聆聽賴總統的說話，雙方進行了一些溝通。期間賴總統也將一盤鳳梨遞給莊智淵，似乎是要慰勞他，莊智淵接過之後也笑了出來，氣氛歡樂。成功衛冕羽球男雙金牌的「麟洋配」，這一次成為國家隊大英雄，王齊麟在受訪時表示，自己應該會再打四年「現在就是先專注在2年後亞運上，然後再看看4年後奧運有沒有機會。」李洋今天因故未能出席，兩人將在奧運後拆夥，王齊麟也當場唱了一曲《永遠的畫面》送給好搭檔，同時也展現了自己的好歌喉。今天出席的英雄大遊行共有67名選手、教練參加，為台灣奪下2金5銅的國手，除了羽球男雙金牌選手李洋，因為和女友在日本旅遊無法參與，由父親代表出席之外，其餘國手都會到場，包括王齊麟、林郁婷、郭婞淳、唐嘉鴻、李孟遠、吳詩儀、陳念琴等人。此外，跆拳道女將羅嘉翎的哥哥、擊劍選手陳弈通的父母、8位國際裁判及巴黎奧運後勤團隊也將參加大遊行。至於民眾關注的大遊行路線，16日下午3時，遊行隊伍將從總統府前的重慶南路一段出發，接著右轉襄陽路、左轉館前路、右轉忠孝西路及中山南路口結束，民眾可以在重慶南路、襄陽路、館前路到忠孝東路的兩側，以及忠孝西路天橋上，或是透過線上直播，一睹「台灣英雄」的風采。