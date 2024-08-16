奧運英雄大遊行！陳念琴感謝「阿公」相伴　吳詩儀曝無敵星星由來

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陳念琴十分享受奧運，雖然不是第一次參加，但她如願以償打進獎牌戰，陳念琴表示，當初要打拳擊就是跟阿公有約定，尤其阿公在部落是頭目、祭司，地位很高，吳詩儀說：「那在這之中還有一個防護員一直陪伴我，不管是訓練還是訓練後的防護醫療，這位防護員叫張予親，應該說這段時間他都很照顧我，不管是我的技巧、戰術也會稍微告訴我要怎麼運用自己的身體，幫助我在一些技術上更協調，她就在出發前給我一個星星，因為沒有辦法陪我去奧運，所以就讓我隨身攜帶，她說因為有那顆無敵星星我就是無敵的。」