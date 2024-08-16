奧運英雄大遊行！陳念琴感謝「阿公」相伴　吳詩儀曝無敵星星由來

奧運英雄大遊行今（16）日從總統府出發，訪問不少奧運中華隊好手，其中拳擊奪銅的「吳琴戰隊」吳詩儀、陳念琴都到場接受表揚，陳念琴透露，自己要感謝「阿公」天上相伴，才可以完成夢想，另外也要感謝教練跟團隊，讓她可以做他自己。吳詩儀則是透露，自己在奧運帶著「無敵星星」胸針，因為只要帶著它，感覺就是可以無敵。
陳念琴罹癌後奪銅 是中華隊康樂股長
陳念琴十分享受奧運，雖然不是第一次參加，但她如願以償打進獎牌戰，她表示：「自己也做到跟阿公的約定。」陳念琴在上次東京奧運後，宣布罹癌消息，不過她成功克服，並且再度站上奧運舞台，這次她卻奪下銅牌。
陳念琴表示，當初要打拳擊就是跟阿公有約定，尤其阿公在部落是頭目、祭司，地位很高，「我也告訴他說我選擇了拳擊，那我就會帶著阿美族的血液，在這個國際舞台上征戰，展現出我們的魅力。」
因為阿公過世，陳念琴也在奪下銅牌時手指天上，她說：「當我做到的那一刻 在舞台上我最感謝的就是，我對著天上，感謝主之外，我也感謝阿公全程陪著我，我覺得要有好表現，必須要有自信，而這面獎牌最大的功勞是我的教練還有團隊，他們給我很大的底氣去做我自己。」
吳詩儀是麵店小公主，家中雞湯麵人潮爆滿，他也成為「活招牌」，如今她跟陳念琴成為同一「戰隊」，都在柯教練幫助下奪牌，她的隨身小物就是一顆無敵星星，這也讓她成功在奧運會上摘下好成績。
吳詩儀說：「那在這之中還有一個防護員一直陪伴我，不管是訓練還是訓練後的防護醫療，這位防護員叫張予親，應該說這段時間他都很照顧我，不管是我的技巧、戰術也會稍微告訴我要怎麼運用自己的身體，幫助我在一些技術上更協調，她就在出發前給我一個星星，因為沒有辦法陪我去奧運，所以就讓我隨身攜帶，她說因為有那顆無敵星星我就是無敵的。」
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陳念琴十分享受奧運，雖然不是第一次參加，但她如願以償打進獎牌戰，她表示：「自己也做到跟阿公的約定。」陳念琴在上次東京奧運後，宣布罹癌消息，不過她成功克服，並且再度站上奧運舞台，這次她卻奪下銅牌。
陳念琴表示，當初要打拳擊就是跟阿公有約定，尤其阿公在部落是頭目、祭司，地位很高，「我也告訴他說我選擇了拳擊，那我就會帶著阿美族的血液，在這個國際舞台上征戰，展現出我們的魅力。」
因為阿公過世，陳念琴也在奪下銅牌時手指天上，她說：「當我做到的那一刻 在舞台上我最感謝的就是，我對著天上，感謝主之外，我也感謝阿公全程陪著我，我覺得要有好表現，必須要有自信，而這面獎牌最大的功勞是我的教練還有團隊，他們給我很大的底氣去做我自己。」
吳詩儀是麵店小公主，家中雞湯麵人潮爆滿，他也成為「活招牌」，如今她跟陳念琴成為同一「戰隊」，都在柯教練幫助下奪牌，她的隨身小物就是一顆無敵星星，這也讓她成功在奧運會上摘下好成績。
吳詩儀說：「那在這之中還有一個防護員一直陪伴我，不管是訓練還是訓練後的防護醫療，這位防護員叫張予親，應該說這段時間他都很照顧我，不管是我的技巧、戰術也會稍微告訴我要怎麼運用自己的身體，幫助我在一些技術上更協調，她就在出發前給我一個星星，因為沒有辦法陪我去奧運，所以就讓我隨身攜帶，她說因為有那顆無敵星星我就是無敵的。」
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